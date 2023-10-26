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Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы - РИА Новости, 26.10.2023
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19:28 26.10.2023 (обновлено: 19:38 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905488377.html
Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы
Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы - РИА Новости, 26.10.2023
Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией палестинского движения РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:28
2023-10-26T19:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией палестинского движения ХАМАС."Нет. Контакты по линии МИД", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможных контактах Путина и представителей ХАМАС.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, москва, россия, владимир путин
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Москва, Россия, Владимир Путин
Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы

Песков: контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией палестинского движения ХАМАС.
"Нет. Контакты по линии МИД", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможных контактах Путина и представителей ХАМАС.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
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