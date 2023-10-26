https://ria.ru/20231026/putin-1905488377.html

Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы

Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы - РИА Новости, 26.10.2023

Песков сообщил, что контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией палестинского движения РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:28

2023-10-26T19:28

2023-10-26T19:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

москва

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией палестинского движения ХАМАС."Нет. Контакты по линии МИД", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможных контактах Путина и представителей ХАМАС.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, москва, россия, владимир путин