https://ria.ru/20231026/putin-1905390216.html

Володин назвал политическую и экономическую системы Путина эффективными

Володин назвал политическую и экономическую системы Путина эффективными - РИА Новости, 26.10.2023

Володин назвал политическую и экономическую системы Путина эффективными

Политическая система и экономическая модель, созданные президентом РФ Владимиром Путиным, показали результативность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:17

2023-10-26T14:17

2023-10-26T14:17

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Политическая система и экономическая модель, созданные президентом РФ Владимиром Путиным, показали результативность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Созданная президентом политическая система и экономическая модель показали свою эффективность", - сказал Володин на обсуждении фракции "Единая Россия" проекта бюджета. Он отметил, что необходимо укреплять диалог между ветвями власти, а также слышать граждан. "У правительства единственная возможность вести диалог с гражданами – сделать это через депутатский корпус, встречаясь с депутатами, обсуждая эти вопросы, которые депутаты поднимают по поручению своих избирателей", - добавил Володин. Он выразил надежду, что работа Госдумы над правительственными инициативами, в том числе над бюджетом, будет качественной, также спикер Госдумы поблагодарил коллег из кабмина, отметив, что совместная деятельность становится все более продуктивной. Госдума в четверг рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Его представляет министр финансов РФ Антон Силуанов. Согласно проекту, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

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Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф