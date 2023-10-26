https://ria.ru/20231026/putin-1905274072.html

Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину

Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину - РИА Новости, 26.10.2023

Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова. При... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:58

2023-10-26T00:58

2023-10-26T11:18

россия

израиль

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хавьер солано

биньямин нетаньяху

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в мире

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МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова. При этом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху он охарактеризовал одним словом — провал."Он (Путин. — Прим. ред.) более холодный человек, чем (первый президент России. — Прим. ред.) Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать; который готовит темы, который знает, что месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным", — сказал 81-летний Солана в интервью газете El Pais, отметив, что он лично был знаком с российским лидером.Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший генсек НАТО выразил опасения по поводу личности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "В Израиле слишком много лет правит человек, которого я не уважаю. Нетаньяху — это провал, он был одним из самых жестких политиков, ответственных за несоблюдение договоренностей об образовании двух государств", — считает он.Солана в прошлом занимал различные министерские посты в правительстве Испании. С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем Североатлантического альянса, а с 1999 по 2009 год он являлся генеральным секретарем Совета Европейского Союза.Солана — политический деятель из Испании. После победы Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) на парламентских выборах неоднократно занимал министерские должности в правительствах Фелипе Гонсалеса Маркеса (1982-1996). Так, он был министром культуры Испании (1982-1988), министром образования и науки (1988-1992), министром иностранных дел (1992-1995). С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем НАТО, а с 1999 по 2009 год — генеральным секретарем Совета Европейского Союза.

https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html

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россия, израиль, испания, хавьер солано, биньямин нетаньяху, владимир путин, нато, в мире