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Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину - РИА Новости, 26.10.2023
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00:58 26.10.2023 (обновлено: 11:18 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905274072.html
Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину
Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину - РИА Новости, 26.10.2023
Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова. При... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:58
2023-10-26T11:18
россия
израиль
испания
хавьер солано
биньямин нетаньяху
владимир путин
нато
в мире
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МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова. При этом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху он охарактеризовал одним словом — провал.&quot;Он (Путин. — Прим. ред.) более холодный человек, чем (первый президент России. — Прим. ред.) Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать; который готовит темы, который знает, что месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным&quot;, — сказал 81-летний Солана в интервью газете El Pais, отметив, что он лично был знаком с российским лидером.Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший генсек НАТО выразил опасения по поводу личности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "В Израиле слишком много лет правит человек, которого я не уважаю. Нетаньяху — это провал, он был одним из самых жестких политиков, ответственных за несоблюдение договоренностей об образовании двух государств", — считает он.Солана в прошлом занимал различные министерские посты в правительстве Испании. С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем Североатлантического альянса, а с 1999 по 2009 год он являлся генеральным секретарем Совета Европейского Союза.Солана — политический деятель из Испании. После победы Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) на парламентских выборах неоднократно занимал министерские должности в правительствах Фелипе Гонсалеса Маркеса (1982-1996). Так, он был министром культуры Испании (1982-1988), министром образования и науки (1988-1992), министром иностранных дел (1992-1995). С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем НАТО, а с 1999 по 2009 год — генеральным секретарем Совета Европейского Союза.
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россия, израиль, испания, хавьер солано, биньямин нетаньяху, владимир путин, нато, в мире
Россия, Израиль, Испания, Хавьер Солано, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, НАТО, В мире
Экс-генсек НАТО дал характеристику Путину

Экс-генсек НАТО Солана назвал Путина тщательно взвешивающим слова человеком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считает, что президент России Владимир Путин является человеком, который тщательно взвешивает свои слова. При этом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху он охарактеризовал одним словом — провал.
«

"Он (Путин. — Прим. ред.) более холодный человек, чем (первый президент России. — Прим. ред.) Ельцин. Он человек, который много обдумывает вещи, прежде чем их сказать; который готовит темы, который знает, что месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным", — сказал 81-летний Солана в интервью газете El Pais, отметив, что он лично был знаком с российским лидером.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, бывший генсек НАТО выразил опасения по поводу личности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"В Израиле слишком много лет правит человек, которого я не уважаю. Нетаньяху — это провал, он был одним из самых жестких политиков, ответственных за несоблюдение договоренностей об образовании двух государств", — считает он.
Солана в прошлом занимал различные министерские посты в правительстве Испании. С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем Североатлантического альянса, а с 1999 по 2009 год он являлся генеральным секретарем Совета Европейского Союза.
Солана — политический деятель из Испании. После победы Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) на парламентских выборах неоднократно занимал министерские должности в правительствах Фелипе Гонсалеса Маркеса (1982-1996). Так, он был министром культуры Испании (1982-1988), министром образования и науки (1988-1992), министром иностранных дел (1992-1995). С 1995 по 1999 год был генеральным секретарем НАТО, а с 1999 по 2009 год — генеральным секретарем Совета Европейского Союза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка
25 октября, 20:42
 
РоссияИзраильИспанияХавьер СоланоБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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