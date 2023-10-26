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Пушков: Байден одним шагом выдал свой провал на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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06:54 26.10.2023 (обновлено: 14:47 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pushkov-1905287728.html
Пушков: Байден одним шагом выдал свой провал на Украине
Пушков: Байден одним шагом выдал свой провал на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Пушков: Байден одним шагом выдал свой провал на Украине
Новое обоснование поддержки Украины, предложенное президентом США Джо Байденом для членов конгресса, стало фактическим признанием бессмысленности его предыдущих РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:54
2023-10-26T14:47
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
алексей пушков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новое обоснование поддержки Украины, предложенное президентом США Джо Байденом для членов конгресса, стало фактическим признанием бессмысленности его предыдущих доводов, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на конгрессменов, администрация Байдена в частном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Украине тем, что та якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах."Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Как заявил Politico высокопоставленный представитель Республиканской партии, администрация Байдена скрытно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой &lt;...&gt; и что ее необходимо изменить".На прошлой неделе Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — Украине.
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, алексей пушков
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Алексей Пушков
Пушков: Байден одним шагом выдал свой провал на Украине

Пушков: Байден признал бессмысленность своих доводов для поддержки Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новое обоснование поддержки Украины, предложенное президентом США Джо Байденом для членов конгресса, стало фактическим признанием бессмысленности его предыдущих доводов, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на конгрессменов, администрация Байдена в частном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Украине тем, что та якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах.
"Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заявил Politico высокопоставленный представитель Республиканской партии, администрация Байдена скрытно "признала, что ее риторика касательно Украины была катастрофой <...> и что ее необходимо изменить".
На прошлой неделе Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — Украине.
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В миреУкраинаСШАИзраильДжо БайденАлексей Пушков
 
 
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