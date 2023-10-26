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Тысячи птиц могут умереть из-за утечки топлива в Балтийском море, пишут СМИ
Тысячи птиц могут умереть из-за утечки топлива в Балтийском море, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Тысячи птиц могут умереть из-за утечки топлива в Балтийском море, пишут СМИ
Тысячи птиц могут погибнуть из-за утечки топлива с севшего на мель в заливе Балтийского моря пассажирского судна, сообщает шведская газета Aftonbladet. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:13
2023-10-26T15:13
2023-10-26T15:13
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балтийское море
швеция
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тысячи птиц могут погибнуть из-за утечки топлива с севшего на мель в заливе Балтийского моря пассажирского судна, сообщает шведская газета Aftonbladet. В воскресенье утром пассажирское судно "Марко Поло" компании TT-Line село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции. На борту находились более 70 пассажиров, все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось. Aftonbladet сообщала, что топливо, утекшее с "Марко Поло" достигло берегов королевства, местные власти сообщили, что разлив может иметь разрушительные последствия для природы, окружающей среды и экономики. "Паром "Марко Поло" по-прежнему стоит на мели, в то время как нефть распространяется по шведскому побережью. Тысячи птиц рискуют умереть из-за розлива нефти в Балтийском море", - сообщает издание. Отмечается, что нефть достигла побережья Блекинге и угрожает как животным, так и природе. "Это катастрофа, и (это - ред.) может иметь последствия в течение нескольких лет... Как минимум сотни птиц получили серьезные травмы из-за нефти", - приводит Aftonbladet слова представителя орнитологического объединения западной провинции Блекинге Матса Ульссона. Как отмечает газета, пострадавшими птицами занимается местное отделение объединения "Помощь при катастрофах - птицы и фауна". Представитель организации Стефан Габриэльссон объясняет, что птицы боятся людей и могут умереть от стресса, если обращаться с ними неправильно, призывает людей не ловить птиц самостоятельно, так как это осложнит работу службы. "Они (птицы - ред.) должны прийти в себя... Обычно это занимает две недели, прежде чем они готовы к мытью... Вероятно, многие птицы погибнут в море", - приводит его слова издание. Отмечается, что на данный момент удалось спасти семь птиц, еще шесть готовятся к мытью, а пять пришлось усыпить. Телеканал SVT ранее сообщал, что в береговой охране Швеции начали расследование инцидента.
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в мире, балтийское море, швеция
В мире, Балтийское море, Швеция
Тысячи птиц могут умереть из-за утечки топлива в Балтийском море, пишут СМИ
Aftonbladet: тысячи птиц могут погибнуть из-за утечки топлива в Балтийском море
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Тысячи птиц могут погибнуть из-за утечки топлива с севшего на мель в заливе Балтийского моря пассажирского судна, сообщает
шведская газета Aftonbladet.
В воскресенье утром пассажирское судно "Марко Поло" компании TT-Line село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции
. На борту находились более 70 пассажиров, все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось. Aftonbladet сообщала, что топливо, утекшее с "Марко Поло" достигло берегов королевства, местные власти сообщили, что разлив может иметь разрушительные последствия для природы, окружающей среды и экономики.
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"Паром "Марко Поло" по-прежнему стоит на мели, в то время как нефть распространяется по шведскому побережью. Тысячи птиц рискуют умереть из-за розлива нефти в Балтийском море", - сообщает издание.
Отмечается, что нефть достигла побережья Блекинге и угрожает как животным, так и природе.
"Это катастрофа, и (это - ред.) может иметь последствия в течение нескольких лет... Как минимум сотни птиц получили серьезные травмы из-за нефти", - приводит Aftonbladet слова представителя орнитологического объединения западной провинции Блекинге Матса Ульссона.
Как отмечает газета, пострадавшими птицами занимается местное отделение объединения "Помощь при катастрофах - птицы и фауна". Представитель организации Стефан Габриэльссон объясняет, что птицы боятся людей и могут умереть от стресса, если обращаться с ними неправильно, призывает людей не ловить птиц самостоятельно, так как это осложнит работу службы.
"Они (птицы - ред.) должны прийти в себя... Обычно это занимает две недели, прежде чем они готовы к мытью... Вероятно, многие птицы погибнут в море", - приводит его слова издание.
Отмечается, что на данный момент удалось спасти семь птиц, еще шесть готовятся к мытью, а пять пришлось усыпить.
Телеканал SVT ранее сообщал, что в береговой охране Швеции начали расследование инцидента.