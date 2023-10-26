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В Петербурге задержали мигранта за домогательства к школьнице в метро - РИА Новости, 26.10.2023
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16:05 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
В Петербурге задержали мигранта за домогательства к школьнице в метро
В Петербурге задержали мигранта за домогательства к школьнице в метро - РИА Новости, 26.10.2023
В Петербурге задержали мигранта за домогательства к школьнице в метро
Гражданин Узбекистана, пристававший к 15-летней школьнице в петербургском метро, задержан, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:05
2023-10-26T16:05
происшествия
узбекистан
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, пристававший к 15-летней школьнице в петербургском метро, задержан, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции задержан 27-летний гражданин Узбекистана, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении. По версии следствия, 24 октября в вагоне поезда метрополитена мужчина домогался до 15-летней школьницы. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). На видео пресс-службы задержанный рассказал, что приехал в северную столицу год назад и работает на стройке.
https://ria.ru/20231026/peterburg-1905417056.html
узбекистан
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происшествия, узбекистан, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Узбекистан, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали мигранта за домогательства к школьнице в метро

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана за домогательства к школьнице

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, пристававший к 15-летней школьнице в петербургском метро, задержан, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции задержан 27-летний гражданин Узбекистана, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Петербурге ищут поджигателей автомобиля муниципального депутата
26 октября, 15:37
По версии следствия, 24 октября в вагоне поезда метрополитена мужчина домогался до 15-летней школьницы. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
На видео пресс-службы задержанный рассказал, что приехал в северную столицу год назад и работает на стройке.
 
ПроисшествияУзбекистанРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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