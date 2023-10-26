https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905338717.html
В Петербурге задержали таксиста, который сломал ногу клиенту
В Петербурге задержали таксиста, который сломал ногу клиенту - РИА Новости, 26.10.2023
В Петербурге задержали таксиста, который сломал ногу клиенту
В Петербурге спустя полтора месяца задержали таксиста, вместо сдачи с пятитысячной купюры сломавшего ногу клиенту, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:10
2023-10-26T12:10
2023-10-26T15:41
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. В Петербурге спустя полтора месяца задержали таксиста, вместо сдачи с пятитысячной купюры сломавшего ногу клиенту, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Двадцать пятого октября в результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 87 по Кондратьевскому проспекту подозреваемый в причастности к этому происшествию полицейскими задержан 37-летний гражданин одного из сопредельных государств", — уточнили в ведомстве. В полицию Калининского района 10 сентября поступила информация, что у дома 50 по улице Замшина находится мужчина, избитый водителем такси. Прибывшим полицейским 35-летний местный житель сообщил, что у него возник конфликт с водителем из-за сдачи с купюры в пять тысяч рублей. При словесной перепалке из-за сдачи таксист пнул клиента по ноге. Мужчину госпитализировали, медики диагностировали у него перелом лодыжки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20230927/taksi-1898954987.html
https://ria.ru/20231021/volgograd-1904335039.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Калининский район
В Петербурге задержали таксиста, который сломал ногу клиенту
В Петербурге таксист вместо сдачи с пяти тысяч рублей сломал ногу клиенту