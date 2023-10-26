https://ria.ru/20231026/produkty-1905489607.html
Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты
Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты - РИА Новости, 26.10.2023
Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты
Госдума вновь рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%, следует из... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:38
2023-10-26T19:38
2023-10-26T19:38
экономика
дмитрий патрушев
госдума рф
правительство рф
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Госдума вновь рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%, следует из постановления нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о введении государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", - говорится в постановлении. Аналогичные рекомендации Госдума давала кабмину в декабре прошлого года, но тогда эти меры решили не вводить. В частности, в пресс-службе Минсельхоза РФ в феврале этого года заявили РИА Новости, что в регулировании торговых наценок нет необходимости - ситуация с ценами на продовольствие стабильна.
https://ria.ru/20231025/tseny-1905245785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий патрушев, госдума рф, правительство рф, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Госдума РФ, Правительство РФ, Общество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты
Дума призвала правительство ограничить наценки на продукты первой необходимости