https://ria.ru/20231026/produkty-1905489607.html

Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты

Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты - РИА Новости, 26.10.2023

Госдума вновь призвала ограничить наценки на необходимые продукты

Госдума вновь рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%, следует из... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:38

2023-10-26T19:38

2023-10-26T19:38

экономика

дмитрий патрушев

госдума рф

правительство рф

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Госдума вновь рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%, следует из постановления нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о введении государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов", - говорится в постановлении. Аналогичные рекомендации Госдума давала кабмину в декабре прошлого года, но тогда эти меры решили не вводить. В частности, в пресс-службе Минсельхоза РФ в феврале этого года заявили РИА Новости, что в регулировании торговых наценок нет необходимости - ситуация с ценами на продовольствие стабильна.

https://ria.ru/20231025/tseny-1905245785.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дмитрий патрушев, госдума рф, правительство рф, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)