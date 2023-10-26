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Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена - РИА Новости, 26.10.2023
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14:51 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/problema-1905401540.html
Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена
Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена - РИА Новости, 26.10.2023
Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена
После избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона американскому президенту Джо Байдену будет сложнее принимать бюджеты для помощи Украине,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:51
2023-10-26T14:51
в мире
сша
украина
израиль
дональд трамп
джо байден
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона американскому президенту Джо Байдену будет сложнее принимать бюджеты для помощи Украине, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, пишет газета Hill. Как сообщает Wall Street Journal , группа сенаторов-республиканцев в США представила законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить передать "миллиарды" долларов Израилю, а не Киеву. Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 61,3 миллиарда помощи для Украины, запрос также включал 14,3 миллиарда для Израиля. "Разумеется, они (республиканцы – ред.) будут настаивать на принятии таких законопроектов, где Израилю пойдет гораздо больше, а Украине если и пойдет, то гораздо меньше. С нынешним спикером США будет гораздо тяжелее принимать новые бюджеты для Украины и, мне кажется, что спикер Палаты представителей, поскольку он проводник влияния и контроля экс-президента США Дональда Трампа над Республиканской партией, будет также говорить о необходимости изменения политики США, необходимости мира, оказания давления на киевский режим, чтоб он шел на большие компромиссы", - сказал эксперт. Он отметил, что именно спикер ставит на голосование в Палате представителей тот или иной законопроект, поэтому вероятность того, что предложенная Байденом инициатива будет принята, "равняется нулю". "Даже до избрания Джонсона спикером Палаты представителей были очень большие сомнения, что этот запрос Байдена будет поддержан, потому что против него выступили не только республиканцы из Палаты представителей, но даже и республиканцы Сената", - добавил Суслов.
https://ria.ru/20231025/spiker-1905270451.html
https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html
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в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, джо байден, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена

Эксперт: новый спикер США будет проблемой для проукраинской политики Байдена

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона американскому президенту Джо Байдену будет сложнее принимать бюджеты для помощи Украине, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, пишет газета Hill.
Республиканец Майк Джонсон после избрания спикером палаты представителей США. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине
25 октября, 23:50
Как сообщает Wall Street Journal , группа сенаторов-республиканцев в США представила законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить передать "миллиарды" долларов Израилю, а не Киеву. Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 61,3 миллиарда помощи для Украины, запрос также включал 14,3 миллиарда для Израиля.
«
"Разумеется, они (республиканцы – ред.) будут настаивать на принятии таких законопроектов, где Израилю пойдет гораздо больше, а Украине если и пойдет, то гораздо меньше. С нынешним спикером США будет гораздо тяжелее принимать новые бюджеты для Украины и, мне кажется, что спикер Палаты представителей, поскольку он проводник влияния и контроля экс-президента США Дональда Трампа над Республиканской партией, будет также говорить о необходимости изменения политики США, необходимости мира, оказания давления на киевский режим, чтоб он шел на большие компромиссы", - сказал эксперт.
Он отметил, что именно спикер ставит на голосование в Палате представителей тот или иной законопроект, поэтому вероятность того, что предложенная Байденом инициатива будет принята, "равняется нулю".
«
"Даже до избрания Джонсона спикером Палаты представителей были очень большие сомнения, что этот запрос Байдена будет поддержан, потому что против него выступили не только республиканцы из Палаты представителей, но даже и республиканцы Сената", - добавил Суслов.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
25 октября, 18:39
 
В миреСШАУкраинаИзраильДональд ТрампДжо БайденВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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