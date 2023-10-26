Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена
Эксперт: новый спикер США будет проблемой для проукраинской политики Байдена
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. После избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона американскому президенту Джо Байдену будет сложнее принимать бюджеты для помощи Украине, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, пишет газета Hill.
Как сообщает Wall Street Journal , группа сенаторов-республиканцев в США представила законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить передать "миллиарды" долларов Израилю, а не Киеву. Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 61,3 миллиарда помощи для Украины, запрос также включал 14,3 миллиарда для Израиля.
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"Разумеется, они (республиканцы – ред.) будут настаивать на принятии таких законопроектов, где Израилю пойдет гораздо больше, а Украине если и пойдет, то гораздо меньше. С нынешним спикером США будет гораздо тяжелее принимать новые бюджеты для Украины и, мне кажется, что спикер Палаты представителей, поскольку он проводник влияния и контроля экс-президента США Дональда Трампа над Республиканской партией, будет также говорить о необходимости изменения политики США, необходимости мира, оказания давления на киевский режим, чтоб он шел на большие компромиссы", - сказал эксперт.
Он отметил, что именно спикер ставит на голосование в Палате представителей тот или иной законопроект, поэтому вероятность того, что предложенная Байденом инициатива будет принята, "равняется нулю".
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"Даже до избрания Джонсона спикером Палаты представителей были очень большие сомнения, что этот запрос Байдена будет поддержан, потому что против него выступили не только республиканцы из Палаты представителей, но даже и республиканцы Сената", - добавил Суслов.