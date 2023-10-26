https://ria.ru/20231026/praktika-1905329388.html

Представители педвузов обсудят актуальные практики и вопросы образования

Представители педвузов обсудят актуальные практики и вопросы образования - РИА Новости, 26.10.2023

Представители педвузов обсудят актуальные практики и вопросы образования

Всероссийский студенческий форум педагогических вузов пройдет на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета с 26 по 28 октября, РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:27

2023-10-26T11:27

2023-10-26T11:27

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905327341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95e0d2d94ee00aa67cea4a2433115d17.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Всероссийский студенческий форум педагогических вузов пройдет на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета с 26 по 28 октября, сообщили в ВГСПУ. В Год педагога и наставника на площадке вуза соберутся более 350 представителей 20 педагогических вузов России.Участниками форума станут представители администрации и обучающиеся педагогических вузов России, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, руководители и активисты органов студенческого самоуправления педвузов, а также молодые педагоги до 35 лет.Цель форума – создание федеральной постоянно действующей дискуссионной площадки по обсуждению актуальных практик и проблем педагогического сообщества, современных аспектов деятельности педагогических вузов и развития студенческого самоуправления, вопросов взаимодействия педагогических вузов и модернизации образовательной системы России."Обсуждение всех вопросов выстроено с ориентацией на образовательную стратегию государства, цель которой — сделать российскую школу одной из лучших в мире, – отметил ректор ВГСПУ Александр Коротков. – Повышение статуса и престижа профессии учителя и наставника, подготовка конкурентоспособных кадров, привлечение в отрасль молодежи – приоритетные направления госполитики, которые с успехом реализуются и в Волгоградской области при непосредственном участии нашего вуза в тесном взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса".В рамках форума запланированы панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, презентации в рамках следующих образовательных площадок: "СКС Профсоюза", "Волонтёры Победы", "Российские студенческие отряды" - "Больше, чем просто работа", "АССК России", "Русский язык", "Молодые педагоги". Важной частью форума станет восхождение участников, гостей и экспертов на главную высоту России – Мамаев Курган.Советник президента Российской Федерации, президент МАПРЯЛ Владимир Толстой назвал чрезвычайно важной поддержку начинаний, связанных с возвращением педагогам заслуженного уважения и почета. "Учащиеся педагогических вузов и молодые педагоги – особое сообщество – вы обладаете уникальной возможностью не просто быть свидетелями изменений, происходящих в отечественном образовании, но и стать активными участниками этого процесса, обеспечивая преемственность поколений и влияя на обновление системы образования нашей страны", – отметил Владимир Толстой в своем приветствии участников форума.Заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов назвал форум отличной площадкой для сотрудничества."Данное мероприятие является отличной платформой для обмена идеями и опытом, а также для построения партнерских связей между студентами и профессионалами в сфере педагогики. Вы – будущее нашей страны, и мы уверены, что именно вы являетесь носителями качественных новаторских идей, которые помогут сформировать уникальные подходы к образованию молодежи", – подчеркнул Денис Аширов.В работе форума примут участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования, а также представители исполнительных и законодательных органов власти Волгоградской области.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор