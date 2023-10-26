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"Кракен" и "Азов"* несут потери под Кременной, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 26.10.2023 (обновлено: 20:07 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/poteri-1905491971.html
"Кракен" и "Азов"* несут потери под Кременной, рассказал боец "Ахмата"
"Кракен" и "Азов"* несут потери под Кременной, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 26.10.2023
"Кракен" и "Азов"* несут потери под Кременной, рассказал боец "Ахмата"
Переброшенные Киевом на Кременское направление подразделения "Кракена" и "Азова"* несут потери, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий ряд... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:56
2023-10-26T20:07
специальная военная операция на украине
кременная
апты алаудинов
украина
луганская народная республика
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КРЕМЕННАЯ, 26 окт - РИА Новости. Переброшенные Киевом на Кременское направление подразделения "Кракена" и "Азова"* несут потери, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий ряд задач на данном участке фронта. Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе. "Противник пытается прорываться и со стороны Житловки, со стороны Диброва (Кременской район – ред.) по лесничеству. К батальону "Азов"* присоединили батальон "Кракен" сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут", - рассказал "Аид". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.* Организация, признанная террористической в России
https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html
https://ria.ru/20231026/mobilizatsiya-1905272875.html
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кременная, апты алаудинов, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Апты Алаудинов, Украина, Луганская Народная Республика
"Кракен" и "Азов"* несут потери под Кременной, рассказал боец "Ахмата"

Боец "Ахмата": "Кракен" и "Азов", переброшенные под Кременную, несут потери

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат"
Боец спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец спецназа "Ахмат". Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ, 26 окт - РИА Новости. Переброшенные Киевом на Кременское направление подразделения "Кракена" и "Азова"* несут потери, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", выполняющий ряд задач на данном участке фронта.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-30 в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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21 октября, 18:01
«
"Противник пытается прорываться и со стороны Житловки, со стороны Диброва (Кременской район – ред.) по лесничеству. К батальону "Азов"* присоединили батальон "Кракен" сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут", - рассказал "Аид".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
* Организация, признанная террористической в России
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяАпты АлаудиновУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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