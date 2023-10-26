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ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 26.10.2023 (обновлено: 14:13 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/poteri-1905385743.html
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 26.10.2023
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая одну гаубицу Dana чешского РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:07
2023-10-26T14:13
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая одну гаубицу Dana чешского производства, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка Dana чешского производства", - уточнили в Минобороны.
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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 295 солдат, один танк на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая одну гаубицу Dana чешского производства, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки в ДНР.
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка Dana чешского производства", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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