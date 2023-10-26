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ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении - РИА Новости, 26.10.2023
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая одну гаубицу Dana чешского РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:07
2023-10-26T14:07
2023-10-26T14:13
специальная военная операция на украине
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клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки отбила атаку на донецком направлении, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая одну гаубицу Dana чешского производства, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка Dana чешского производства", - уточнили в Минобороны.
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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 300 человек на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 295 солдат, один танк на Донецком направлении