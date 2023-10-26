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Постпред Израиля заявил, что война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023
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18:26 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/postpred-1905468499.html
Постпред Израиля заявил, что война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС
Постпред Израиля заявил, что война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023
Постпред Израиля заявил, что война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС
Израиль ведет войну не с палестинским населением, а с ХАМАС, которых считает террористами, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:26
2023-10-26T18:26
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Израиль ведет войну не с палестинским населением, а с ХАМАС, которых считает террористами, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан. По его мнению, нынешняя чрезвычайная специальная сессия "не имеет никакого отношения к миру". "Резня 7 октября не имеет отношения к палестинцам. Она не относится к арабо-израильскому конфликту или палестинскому вопросу. Это не война с палестинцами. Израиль ведет войну с геноцидальной джихадисткой террористической организацией ХАМАС", - сказал Эрдан. Он назвал ХАМАС нацистам наших дней. "ХАМАС не заботит судьба палестинского народа. ХАМАС не волнует мир и диалог. У ХАМАС одна цель – уничтожить Израиль и убить каждого еврея на Земле", - подчеркнул он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905466236.html
https://ria.ru/20231026/vmeshatelstvo-1905445435.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Израиля заявил, что война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС

Постпред Израиля в ООН: война ведется не с палестинцами, а с ХАМАС

© AP Photo / Tsafrir AbayovМинистр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан
Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 окт – РИА Новости. Израиль ведет войну не с палестинским населением, а с ХАМАС, которых считает террористами, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
По его мнению, нынешняя чрезвычайная специальная сессия "не имеет никакого отношения к миру".
Представитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Палестине рассказали, сколько мирных жителей погибли от действий Израиля
26 октября, 18:16
«
"Резня 7 октября не имеет отношения к палестинцам. Она не относится к арабо-израильскому конфликту или палестинскому вопросу. Это не война с палестинцами. Израиль ведет войну с геноцидальной джихадисткой террористической организацией ХАМАС", - сказал Эрдан.
Он назвал ХАМАС нацистам наших дней.
«
"ХАМАС не заботит судьба палестинского народа. ХАМАС не волнует мир и диалог. У ХАМАС одна цель – уничтожить Израиль и убить каждого еврея на Земле", - подчеркнул он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Ситуация в Газе требует вмешательства прокурора МУС, заявил МИД Палестины
26 октября, 17:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Постпред Палестины заявил, что права Израиля на самооборону не существует
26 октября, 16:23
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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