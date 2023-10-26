https://ria.ru/20231026/posol-1905522806.html

Посол Палестины оценил позицию России по ситуации на Ближнем Востоке

Посол Палестины оценил позицию России по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023

Посол Палестины оценил позицию России по ситуации на Ближнем Востоке

Палестина очень высоко ценит позицию России и особо отмечает личную поддержку президента Владимира Путина в тяжелейший период, заявил палестинский посол в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:31

2023-10-26T23:31

2023-10-26T23:31

палестина

израиль

россия

владимир путин

равиль гайнутдин

абдель хафиз нофаль

хамас

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564242713_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_a1d7036fda44434e839c77f320d29c24.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Палестина очень высоко ценит позицию России и особо отмечает личную поддержку президента Владимира Путина в тяжелейший период, заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль. "Палестинский народ высоко оценивает позицию руководства России, лично президента РФ Владимира Путина в отстаивании своих прав. Владимир Путин в те дни, когда началась ожесточенная агрессия Израиля против сектора Газа, отметил, что ООН еще в 1947 году заявила о создании двух государств - Израиля и Палестины. Израиль существует, а решение о создании Палестинского государства мы ожидаем до сих пор", - сказал посол на встрече с главой Духовного управления мусульман РФ муфтием Равилем Гайнутдином в четверг в московской Соборной мечети. "Три раза представители РФ в Совбезе ООН поднимали вопрос относительно приостановок бомбардировок Газы, обмена пленными, и три раза на эти мирные предложения западные страны наложили вето. Но именно в такие сложные периоды времени мы убеждаемся в том, что у мусульманского мира есть верный и надежный союзник – это Россия", - сказал посол Палестины. Он также отметил роль прихожан Соборной мечети и ДУМ РФ, инициировавших благотворительные проекты в пользу Палестины. "Особо отмечу, что не только приверженцы ислама солидарны с палестинским народом. Недавно у посольства собрались те, кто пришел выразить свою боль. Мы думали, это будет несколько десятков, а на самом деле пришли тысячи людей – православных наших друзей, мусульман, представители других конфессий. Они полностью поддерживают палестинцев. Все задавали вопросы о том, как они могут помочь, как они могут облегчить страдания палестинского народа. Именно во время бедствий, во время сложной ситуации познается друг", - сказал посол РИА Новости. "Мы уверены, что российское общество продолжит оказывать содействие нам в решении данной ситуации", - добавил Нофаль. "Политика президента Путина демонстрирует миролюбивый характер нашего государства, стремление к миру, чтобы не было войн и противостояний. Путин очень эмоционально воспринимает ситуацию в Палестине. На встрече главы государства с религиозными деятелями страны я довел до Владимира Путина поддержку со стороны мусульман, в том числе по ситуации Палестине, готовность оказать помощь и поддержку", - сообщил в свою очередь муфтий Гайнутдин. Он также выразил признательность послам арабских и других государств, которые приняли участие в коллективной молитве в Соборной мечети столицы по погибшим из-за израильских бомбардировок палестинским детям. "Любые нерешенные вопросы мусульманских стран уходят на дальний план, когда речь идет о жизни и смерти детей, Палестина не исключение. В трудный момент мы все выразили единение и солидарность с народом Палестины, выступили за то, чтобы выполнялись международные соглашения и наступил мир", - добавил Гайнутдин. Ранее он сообщил, что российские мусульмане с начала эскалации напряженности на Ближнем Востоке собрали для пострадавших из-за израильских атак жителям Палестины более 85 миллионов рублей, средства пойдут на необходимую помощь, в том числе на медоборудование. "Помощь активно продолжает поступать", - сказал муфтий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/palestina-1905111810.html

https://ria.ru/20231026/iran-1905521763.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

палестина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

палестина, израиль, россия, владимир путин, равиль гайнутдин, абдель хафиз нофаль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году