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Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" - РИА Новости, 26.10.2023
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Шоубиз
 
00:07 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ponarovskaya-1905229012.html
Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля"
Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" - РИА Новости, 26.10.2023
Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля"
Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" на церемонии Fashion People Awards, сообщает РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:07
2023-10-26T00:07
шоубиз
ирина понаровская
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" на церемонии Fashion People Awards, сообщает РИА Новости.Звезда предстала на красной дорожке в ультра-стильном черном брючном костюме и спела для зрителей несколько своих хитов.В беседе с журналистами исполнительница песни "Рябиновые бусы" откровенно рассказала, что не могла и предположить для себя такой награды. &quot;Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня будут признавать самой стильной. Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого&quot;, — поделилась знаменитость.Она рассказала, что, несмотря на возраст, продолжает активно работать и заниматься творчеством. "Записываю песни, выступаю на разных мероприятиях ", — поделилась звезда.Понаровская рассказала, что живет под Санкт-Петербургом, любит гулять с собаками и неохотно посещает светские тусовки. Секретом молодости артистка считает здоровый образ жизни и грамотный режим дня. &quot;Проснулась, выпила чашку кофе, накормила собак, потом красиво одеваюсь — я всегда слежу за собой — и иду гулять. После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное&quot;, — делилась звезда с журналистами.Премия Fashion People Awards 2023 состоялась в зале "Известия Banket Hall" в Москве. В этом году мероприятие прошло в 13-й раз.
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РИА Новости
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4.7
96
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ирина понаровская, москва, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ирина Понаровская, Москва, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля"

Ирину Понаровскую признали "Иконой стиля" на церемонии Fashion People Awards

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" на церемонии Fashion People Awards, сообщает РИА Новости.
Звезда предстала на красной дорожке в ультра-стильном черном брючном костюме и спела для зрителей несколько своих хитов.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации "Икона стиля", на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall.
Певица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации Икона стиля, на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации "Икона стиля", на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 3
Певица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации "Икона стиля", на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 3
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 3
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 3
В беседе с журналистами исполнительница песни "Рябиновые бусы" откровенно рассказала, что не могла и предположить для себя такой награды.
«

"Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня будут признавать самой стильной. Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого", — поделилась знаменитость.

Она рассказала, что, несмотря на возраст, продолжает активно работать и заниматься творчеством.
«
"Записываю песни, выступаю на разных мероприятиях ", — поделилась звезда.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская выступает на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Певица Ирина Понаровская выступает на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Понаровская рассказала, что живет под Санкт-Петербургом, любит гулять с собаками и неохотно посещает светские тусовки.
Секретом молодости артистка считает здоровый образ жизни и грамотный режим дня.
«

"Проснулась, выпила чашку кофе, накормила собак, потом красиво одеваюсь — я всегда слежу за собой — и иду гулять. После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное", — делилась звезда с журналистами.

Премия Fashion People Awards 2023 состоялась в зале "Известия Banket Hall" в Москве. В этом году мероприятие прошло в 13-й раз.
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