https://ria.ru/20231026/ponarovskaya-1905229012.html

Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля"

Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" - РИА Новости, 26.10.2023

Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля"

Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" на церемонии Fashion People Awards, сообщает РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:07

2023-10-26T00:07

2023-10-26T00:07

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" на церемонии Fashion People Awards, сообщает РИА Новости.Звезда предстала на красной дорожке в ультра-стильном черном брючном костюме и спела для зрителей несколько своих хитов.В беседе с журналистами исполнительница песни "Рябиновые бусы" откровенно рассказала, что не могла и предположить для себя такой награды. "Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня будут признавать самой стильной. Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого", — поделилась знаменитость.Она рассказала, что, несмотря на возраст, продолжает активно работать и заниматься творчеством. "Записываю песни, выступаю на разных мероприятиях ", — поделилась звезда.Понаровская рассказала, что живет под Санкт-Петербургом, любит гулять с собаками и неохотно посещает светские тусовки. Секретом молодости артистка считает здоровый образ жизни и грамотный режим дня. "Проснулась, выпила чашку кофе, накормила собак, потом красиво одеваюсь — я всегда слежу за собой — и иду гулять. После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное", — делилась звезда с журналистами.Премия Fashion People Awards 2023 состоялась в зале "Известия Banket Hall" в Москве. В этом году мероприятие прошло в 13-й раз.

https://ria.ru/20230524/premiya-1873806278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ирина понаровская, москва, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса