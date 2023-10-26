Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля"
Ирину Понаровскую признали "Иконой стиля" на церемонии Fashion People Awards
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Певица Ирина Понаровская в 70 лет получила приз "Икона стиля" на церемонии Fashion People Awards, сообщает РИА Новости.
Звезда предстала на красной дорожке в ультра-стильном черном брючном костюме и спела для зрителей несколько своих хитов.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации "Икона стиля", на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall.
Певица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации "Икона стиля", на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
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Певица Ирина Понаровская, получившая награду в номинации "Икона стиля", на церемония вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall.
1 из 3
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
2 из 3
Певица Ирина Понаровская на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
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В беседе с журналистами исполнительница песни "Рябиновые бусы" откровенно рассказала, что не могла и предположить для себя такой награды.
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"Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня будут признавать самой стильной. Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого", — поделилась знаменитость.
Она рассказала, что, несмотря на возраст, продолжает активно работать и заниматься творчеством.
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"Записываю песни, выступаю на разных мероприятиях ", — поделилась звезда.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская выступает на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Певица Ирина Понаровская выступает на церемонии вручения премии Fashion People Awards в Известия Banket Hall
Понаровская рассказала, что живет под Санкт-Петербургом, любит гулять с собаками и неохотно посещает светские тусовки.
Секретом молодости артистка считает здоровый образ жизни и грамотный режим дня.
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"Проснулась, выпила чашку кофе, накормила собак, потом красиво одеваюсь — я всегда слежу за собой — и иду гулять. После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное", — делилась звезда с журналистами.
Премия Fashion People Awards 2023 состоялась в зале "Известия Banket Hall" в Москве. В этом году мероприятие прошло в 13-й раз.