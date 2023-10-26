https://ria.ru/20231026/pomosch-1905524782.html

В Бельгии напали на политика, критикующего помощь ВСУ

В Бельгии напали на политика, критикующего помощь ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023

В Бельгии напали на политика, критикующего помощь ВСУ

Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, подвергся нападению по прибытии в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T23:58

2023-10-26T23:58

2023-10-27T00:07

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ГААГА, 26 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде, который выступает против поставок оружия Украине, подвергся нападению по прибытии в четверг вечером в Гентский университет в Бельгии, где у него была запланирована лекция, неизвестный ударил его по голове, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По данным телеканала, когда Боде подходил к зданию университета, неизвестный мужчина ударил его по голове каким-то предметом. Как пишут местные СМИ, это был складной зонт. На видео, которое распространили в соцсетях, слышно, как нападавший кричит на русском или украинском языке. Злоумышленник был задержан на месте, нидерландский политик не пострадал. Лекцию, которую должен был провести Боде, не отменили, она началась позже. Боде неоднократно выступал против поставок оружия Западом Украине, а до российской спецоперации не раз подвергался критике за пророссийские высказывания.

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905455102.html

бельгия

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в мире, бельгия, украина, киев