https://ria.ru/20231026/pomosch-1905521992.html

Байден обсудил с новым спикером Джонсоном помощь Израилю и Украине

Байден обсудил с новым спикером Джонсоном помощь Израилю и Украине - РИА Новости, 26.10.2023

Байден обсудил с новым спикером Джонсоном помощь Израилю и Украине

Президент США Джо Байден провел первую встречу с новым спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсон, в ходе которой обсудил свой запрос на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:25

2023-10-26T23:25

2023-10-26T23:25

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел первую встречу с новым спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсон, в ходе которой обсудил свой запрос на дополнительную помощь Израилю и Украине, заявили в Белом доме. "Президент встретился со спикером Джонсоном… в Белом доме перед брифингом по необходимости своего запроса на дополнительное финансирование для национальной безопасности", - говорится в распространенном сообщении. Кроме того, на встрече также присутствовал лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. Ранее Байден выступил с телевизионным обращением к нации в связи с ситуацией на Украине и в Израиле. В своем выступлении он анонсировал новый пакет военной помощи обеим странам. В пятницу последовал формальный президентский запрос к конгрессу, в котором запрашивается выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов - Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/problema-1905401540.html

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905479950.html

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905272472.html

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израиль, украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, джо байден, нато, хамас, оон