https://ria.ru/20231026/pomosch-1905499572.html

Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена

Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена - РИА Новости, 26.10.2023

Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена

Общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:42

2023-10-26T20:42

2023-10-26T20:51

украина

россия

сша

дмитрий песков

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нато

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 43,9 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "США взяли обязательства на более чем 44,5 миллиарда поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена, включая 43,9 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. В четверг США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, в который войдут в том числе средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения. Речь о поставках вооружений, которые будут направлены Киеву за счет запасов Пентагона. Как заверил госсекретарь, США и их союзники намерены продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не примет решения прекратить спецоперацию и вывести свои войска с территории, которую на Западе считают украинской. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905472677.html

https://ria.ru/20231026/vengriya-1905421683.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, джо байден, нато, пентагон, в мире