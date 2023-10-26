Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 26.10.2023 (обновлено: 20:51 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905499572.html
Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена
Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена - РИА Новости, 26.10.2023
Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена
Общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:42
2023-10-26T20:51
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
джо байден
нато
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 43,9 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "США взяли обязательства на более чем 44,5 миллиарда поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена, включая 43,9 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. В четверг США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, в который войдут в том числе средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения. Речь о поставках вооружений, которые будут направлены Киеву за счет запасов Пентагона. Как заверил госсекретарь, США и их союзники намерены продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не примет решения прекратить спецоперацию и вывести свои войска с территории, которую на Западе считают украинской. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905472677.html
https://ria.ru/20231026/vengriya-1905421683.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, джо байден, нато, пентагон, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Пентагон, В мире
Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена

Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 43,9 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
«
"США взяли обязательства на более чем 44,5 миллиарда поддержки в безопасности Украины с начала работы администрации Байдена, включая 43,9 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Словакии объяснили решение отказаться от военной помощи Украине
26 октября, 18:40
В четверг США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, в который войдут в том числе средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения. Речь о поставках вооружений, которые будут направлены Киеву за счет запасов Пентагона.
Как заверил госсекретарь, США и их союзники намерены продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не примет решения прекратить спецоперацию и вывести свои войска с территории, которую на Западе считают украинской.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Орбан пригрозил заблокировать выделение новых средств ЕС на помощь Украине
26 октября, 15:54
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровДжо БайденНАТОПентагонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала