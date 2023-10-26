https://ria.ru/20231026/pomosch-1905485089.html

Фицо сообщил главе ЕК о решении не оказывать военную помощь Украине

Фицо сообщил главе ЕК о решении не оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 26.10.2023

Фицо сообщил главе ЕК о решении не оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:16

2023-10-26T19:16

2023-10-26T20:00

специальная военная операция на украине

словакия

еврокомиссия

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роберт фицо

сергей лавров

нато

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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь."Проинформировал главу Европейской комиссии о том, что новое правительство Словакии не будет оказывать военную поддержку Украине, мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи. Председатель Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов оказывать или не оказывать военную помощь Украине, а также оценила наш подход к гуманитарной помощи", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Ранее в четверг Фицо заявил, что Братислава не будет больше посылать оружие на Украину. Перед саммитом Европейского союза Фицо сообщил, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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словакия, еврокомиссия, украина, россия, роберт фицо, сергей лавров, нато