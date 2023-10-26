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Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 26.10.2023 (обновлено: 20:37 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905479950.html
Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, в который войдут в том числе средства противовоздушной обороны и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:07
2023-10-26T20:37
специальная военная операция на украине
сша
украина
энтони блинкен
россия
сергей лавров
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, в который войдут в том числе средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя... Этот новый пакет вооружений и техники включает средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые и другие вооружения, которые еще больше повысят способность Украины защищать свою территорию от наступления РФ", - сказал Блинкен, чье письменное заявление обнародовал госдепартамент.Речь идет о поставках вооружений, которые будут направлены Киеву за счет запасов Пентагона.Как заверил госсекретарь, США и их союзники намерены продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не примет решения прекратить спецоперацию и вывести свои войска с территории, которую на Западе считают украинской."Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы помочь Украине обеспечить ее будущее, в котором ее народ восстановится и будет жить в безопасности и устойчивой, процветающей демократии", - заявил глава американской дипломатии.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231026/dengi-1905474467.html
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сша, украина, энтони блинкен, россия, сергей лавров, нато, пентагон, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Энтони Блинкен, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, В мире
Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

Блинкен заявил о выделении нового пакета помощи Украине на 150 млн долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины в США
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, в который войдут в том числе средства противовоздушной обороны и противотанковые вооружения, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя... Этот новый пакет вооружений и техники включает средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые и другие вооружения, которые еще больше повысят способность Украины защищать свою территорию от наступления РФ", - сказал Блинкен, чье письменное заявление обнародовал госдепартамент.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению
26 октября, 18:48
Речь идет о поставках вооружений, которые будут направлены Киеву за счет запасов Пентагона.
Как заверил госсекретарь, США и их союзники намерены продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не примет решения прекратить спецоперацию и вывести свои войска с территории, которую на Западе считают украинской.
"Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы помочь Украине обеспечить ее будущее, в котором ее народ восстановится и будет жить в безопасности и устойчивой, процветающей демократии", - заявил глава американской дипломатии.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЭнтони БлинкенРоссияСергей ЛавровНАТОПентагонВ мире
 
 
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