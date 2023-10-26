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В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина - РИА Новости, 26.10.2023
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17:34 26.10.2023 (обновлено: 18:14 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905456176.html
В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина
В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина
Мужчина настойчиво пытался познакомиться с девушкой и преследовал ее, сосед помог пострадавшей и удерживал гражданина до прибытия полицейских. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:34
2023-10-26T18:14
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мужчина настойчиво пытался познакомиться с девушкой и преследовал ее, сосед помог пострадавшей и удерживал гражданина до прибытия полицейских.По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 октября в полицию поступило сообщение о противоправных действиях на улице Академика Комарова."Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что гражданин настойчиво пытался познакомиться с девушкой, преследовал ее, мешал передвижению", - рассказали в ведомстве.В московском главке МВД РФ также отметили, что правонарушитель был задержан. Полицейские доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержать мужчину помог сосед пострадавшей девушки, который удерживал нарушителя до прибытия полицейских.
https://ria.ru/20231026/nagrazhdenie-1905366629.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина

В Москве сосед помог удержать мужчину, который преследовал девушку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мужчина настойчиво пытался познакомиться с девушкой и преследовал ее, сосед помог пострадавшей и удерживал гражданина до прибытия полицейских.
По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 октября в полицию поступило сообщение о противоправных действиях на улице Академика Комарова.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что гражданин настойчиво пытался познакомиться с девушкой, преследовал ее, мешал передвижению", - рассказали в ведомстве.
В московском главке МВД РФ также отметили, что правонарушитель был задержан. Полицейские доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержать мужчину помог сосед пострадавшей девушки, который удерживал нарушителя до прибытия полицейских.
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