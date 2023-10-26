https://ria.ru/20231026/pomosch-1905456176.html

В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина

В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина - РИА Новости, 26.10.2023

В Москве сосед помог девушке, которую преследовал мужчина

Мужчина настойчиво пытался познакомиться с девушкой и преследовал ее, сосед помог пострадавшей и удерживал гражданина до прибытия полицейских. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:34

2023-10-26T17:34

2023-10-26T18:14

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мужчина настойчиво пытался познакомиться с девушкой и преследовал ее, сосед помог пострадавшей и удерживал гражданина до прибытия полицейских.По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 октября в полицию поступило сообщение о противоправных действиях на улице Академика Комарова."Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что гражданин настойчиво пытался познакомиться с девушкой, преследовал ее, мешал передвижению", - рассказали в ведомстве.В московском главке МВД РФ также отметили, что правонарушитель был задержан. Полицейские доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержать мужчину помог сосед пострадавшей девушки, который удерживал нарушителя до прибытия полицейских.

https://ria.ru/20231026/nagrazhdenie-1905366629.html

россия

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва