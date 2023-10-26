Рейтинг@Mail.ru
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905455102.html
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера - РИА Новости, 26.10.2023
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера
Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, полагает секретарь Совета... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:32
2023-10-26T17:32
украина
россия
сша
сергей лавров
алексей данилов
джо байден
совет национальной безопасности и обороны украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, полагает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Новый спикер палаты представителей США республиканец Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, писала газета Hill. "Я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. То, что они хотели бы проверять ту помощь, которую предоставляют, мы охотно предоставим такую информацию, у нас нет тайн от партнеров. Это не повлияет на получение помощи", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Как сообщал в мае Пентагон, совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 37,6 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231026/problema-1905401540.html
https://ria.ru/20231025/spiker-1905270451.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, алексей данилов, джо байден, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, пентагон
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Алексей Данилов, Джо Байден, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, Пентагон
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера

В СНБО Украины надеются на помощь США и после избрания нового спикера

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, полагает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Новый спикер палаты представителей США республиканец Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, писала газета Hill.
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Эксперт: Майк Джонсон будет проблемой для проукраинской политики Байдена
26 октября, 14:51
«
"Я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. То, что они хотели бы проверять ту помощь, которую предоставляют, мы охотно предоставим такую информацию, у нас нет тайн от партнеров. Это не повлияет на получение помощи", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Как сообщал в мае Пентагон, совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 37,6 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Республиканец Майк Джонсон после избрания спикером палаты представителей США. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине
25 октября, 23:50
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровАлексей ДаниловДжо БайденСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала