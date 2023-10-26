В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера
В СНБО Украины надеются на помощь США и после избрания нового спикера
© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву и после избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, полагает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Новый спикер палаты представителей США республиканец Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, писала газета Hill.
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"Я более чем уверен, что будет продолжено сотрудничество, будет продолжена помощь. То, что они хотели бы проверять ту помощь, которую предоставляют, мы охотно предоставим такую информацию, у нас нет тайн от партнеров. Это не повлияет на получение помощи", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Как сообщал в мае Пентагон, совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 37,6 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.