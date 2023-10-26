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СМИ: Белый дом придумал новое обоснование военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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00:26 26.10.2023 (обновлено: 07:46 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905272472.html
СМИ: Белый дом придумал новое обоснование военной помощи Украине
СМИ: Белый дом придумал новое обоснование военной помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: Белый дом придумал новое обоснование военной помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:26
2023-10-26T07:46
украина
сша
джо байден
politico
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Украине тем, что та якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах, пишет газета Politico со ссылкой на поступившие в ее распоряжение тезисы для конгрессменов. По данным издания, избранная администрацией стратегия призвана убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" укреплению промышленной базы США."Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и ее союзников как сейчас, так и в будущем", - следует из тезисов.Смена стратегии Белого дома, как отмечает издание, происходит на фоне растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать помогать Киеву и растущих сомнений относительно компетентности команды Байдена в вопросах экономической политики.Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, таким образом Белый дом скрытно "признал, что его риторика касательно Украины была катастрофой... и что ее необходимо изменить"."Были предприняты некоторые усилия, чтобы помочь администрации понять, что ее риторика совершенно неприемлема — они используют формулировки, на которые республиканцы не реагируют, при этом не приводя убедительных аргументов", - отметил собеседник издания.Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html
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украина, сша, джо байден, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, США, Джо Байден, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Белый дом придумал новое обоснование военной помощи Украине

Politico: Белый дом хочет обосновать помощь Киеву как залог роста экономики США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Украине тем, что та якобы станет залогом экономического роста в самих Штатах, пишет газета Politico со ссылкой на поступившие в ее распоряжение тезисы для конгрессменов.
По данным издания, избранная администрацией стратегия призвана убедить общественность, что поддержка Украины "послужит на пользу созданию новых рабочих мест" укреплению промышленной базы США.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 19:46
«
"Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и ее союзников как сейчас, так и в будущем", - следует из тезисов.
Смена стратегии Белого дома, как отмечает издание, происходит на фоне растущего скептицизма в рядах американцев относительно необходимости продолжать помогать Киеву и растущих сомнений относительно компетентности команды Байдена в вопросах экономической политики.
Как заявил газете высокопоставленный представитель Республиканской партии, таким образом Белый дом скрытно "признал, что его риторика касательно Украины была катастрофой... и что ее необходимо изменить".
"Были предприняты некоторые усилия, чтобы помочь администрации понять, что ее риторика совершенно неприемлема — они используют формулировки, на которые республиканцы не реагируют, при этом не приводя убедительных аргументов", - отметил собеседник издания.
Байден ранее запросил у палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: в случае победы Трампа на выборах помощь Украине сильно сократится
25 октября, 03:42
 
УкраинаСШАДжо БайденPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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