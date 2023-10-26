https://ria.ru/20231026/polsha-1905362021.html

Дуда назвал двух главных претендентов на пост премьера Польши

Дуда назвал двух главных претендентов на пост премьера Польши - РИА Новости, 26.10.2023

Дуда назвал двух главных претендентов на пост премьера Польши

В Польше есть два серьезных кандидата на пост премьер-министра – нынешний премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск, заявил в телеобращении... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:10

2023-10-26T13:10

2023-10-26T13:37

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

анджей дуда

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ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. В Польше есть два серьезных кандидата на пост премьер-министра – нынешний премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск, заявил в телеобращении президент Польши Анджей Дуда.Во вторник и среду Дуда проводил индивидуальные консультации со всеми политическими силами, вошедшими в новый состав парламента страны. В четверг он выступит с заявлением по итогам этих консультаций."У нас сегодня есть два серьезных кандидата на пост премьера. У нас две группы, которые утверждают, что могут создать парламентское большинство. "Право и справедливость" проинформировало меня, что их кандидатом на должность премьера будет Матеуш Моравецкий, и проинформировали меня о том, что будут иметь большинство в парламенте. Далее я услышал, что кандидатом (от оппозиции – ред.) является Дональд Туск", - сказал Дуда, отметив, что оппозиция также утверждает, что сможет сформировать парламентское большинство."Я должен это обдумать. Это один из самых серьезных вопросов, которые я в настоящее время обдумываю. Все знают, что до этого момента было так, что президент вносил кандидатуру премьера от победившей группировки. Но до сих пор было так, что победившая группировка имела большинство и никто иной не утверждал, что будет иметь большинство", - заключил президент.По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

https://ria.ru/20231023/kachinskiy-1904696310.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, анджей дуда