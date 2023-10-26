https://ria.ru/20231026/podderzhka-1905395098.html

Эксперт: Израиль провоцирует "Хезболлу", рассчитывая на поддержку США

Эксперт: Израиль провоцирует "Хезболлу", рассчитывая на поддержку США - РИА Новости, 26.10.2023

Эксперт: Израиль провоцирует "Хезболлу", рассчитывая на поддержку США

Израиль провоцирует ливанское движение “Хезболла” с целью заставить его “раскрыть карты” перед началом наземной операции в секторе Газа, в том числе рассчитывая РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:32

2023-10-26T14:32

2023-10-26T14:34

в мире

израиль

сша

средиземное море

дуайт эйзенхауэр

джеральд форд

джо байден

хезболла

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БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Израиль провоцирует ливанское движение “Хезболла” с целью заставить его “раскрыть карты” перед началом наземной операции в секторе Газа, в том числе рассчитывая на возможную военную поддержку США в противостоянии с "Хезболла", заявил РИА Новости ливанский политолог и публицист Хасан ад-Дурр. “Израиль стремится спровоцировать “Хезболла” с тем, чтобы движение раскрыло свои карты или какую-то их часть до того, как начнется наземная операция (в секторе Газа - ред.), чтобы воспользоваться американским присутствием в регионе и, возможно, втянуть США в войну против “Хезболла” и его союзников”, - считает эксперт."До сих пор "Хезболла" не давало себя спровоцировать, оно раскроет свои карты, когда настанет время… С 8 октября движение наносило удары по фермам Шебаа, считающимися оккупированными ливанскими территориями, не нарушая тем самым норм применения оружия. На следующий день израильская армия обстреляла район Ярин, находящийся за пределами разделительной "голубой линии" (на ливанской территории - ред.), нарушив нормы применения оружия", - пояснил он."Столкновения на юге Ливана, перекрестный огонь ведутся на отрезке протяженностью более 100 квадратных километров. Площадь, на которой действуют израильтяне, большая и включает три сектора - восточный, центральный и западный; все они могут вспыхнуть одновременно", - прокомментировал ситуацию эксперт. Говоря о перспективах начала полномасштабных боевых действий на ливано-израильской границе, эксперт указал, что "Хезболла" намеренно не делает никаких окончательных заявлений по этому поводу. "Израильская сторона предполагает, что начало наземной операции в Газе будет означать вступление "Хезболла" в войну, однако ливанское движение не подтверждает и не опровергает этого. Это намеренная и эффективная тактика, которая озадачивает израильское военное руководство, предполагающее, что в случае начала наземной операции треть армии, дислоцированной на северной границе, окажется под огнем ливанского сопротивления", - сказал он. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед на нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы между двумя странами. Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил, что продолжит прилагать усилия, чтобы у Израиля было все необходимое "для защиты". Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Кроме того, американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Другой авианосец - "Дуайт Эйзенхауэр", а также эсминец USS Carney также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post.

https://ria.ru/20231026/palestina-1905374127.html

https://ria.ru/20231026/ssha-1905339250.html

израиль

сша

средиземное море

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