https://ria.ru/20231026/pobeda-1905443801.html

"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади

"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади - РИА Новости, 26.10.2023

"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади

Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил продажи фирменного рюкзака, который подходит по габаритам ручной клади авиакомпании:... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:14

2023-10-26T17:14

2023-10-26T17:14

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил продажи фирменного рюкзака, который подходит по габаритам ручной клади авиакомпании: пассажиров с ним будут пропускать на борт без требования использовать калибратор, сообщила компания. "Рюкзак разработан с учетом всех требований и предпочтений тех, кто привык путешествовать налегке, но при этом хочет сохранить все важные документы и вещи в безопасности. При виде рюкзака "Победы" наземные службы не будут просить клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропустят его на борт", – говорится в сообщении. Правила провоза ручной клади "Победы" вызывали широкие дискуссии у пассажиров и даже доходили до Верховного суда. Некоторые компании уже выпускали сумки под габариты лоукостера. Авиакомпания "Победа" входит в группу " Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов – "Внуково" и "Шереметьево".

https://ria.ru/20231026/pkhuket-1905353544.html

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