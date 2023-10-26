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"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади - РИА Новости, 26.10.2023
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Туризм
 
17:14 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pobeda-1905443801.html
"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади
"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади - РИА Новости, 26.10.2023
"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади
Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил продажи фирменного рюкзака, который подходит по габаритам ручной клади авиакомпании:... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:14
2023-10-26T17:14
туризм
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аэрофлот
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туризм
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил продажи фирменного рюкзака, который подходит по габаритам ручной клади авиакомпании: пассажиров с ним будут пропускать на борт без требования использовать калибратор, сообщила компания. "Рюкзак разработан с учетом всех требований и предпочтений тех, кто привык путешествовать налегке, но при этом хочет сохранить все важные документы и вещи в безопасности. При виде рюкзака "Победы" наземные службы не будут просить клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропустят его на борт", – говорится в сообщении. Правила провоза ручной клади "Победы" вызывали широкие дискуссии у пассажиров и даже доходили до Верховного суда. Некоторые компании уже выпускали сумки под габариты лоукостера. Авиакомпания "Победа" входит в группу " Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов – "Внуково" и "Шереметьево".
https://ria.ru/20231026/pkhuket-1905353544.html
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новости - туризм, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Туризм
"Победа" выпустила рюкзак под свои габариты ручной клади

"Победа" выпустила фирменный рюкзак, с которым на борт пустят без калибратора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБортпроводница демонстрирует правила пользования ремнем безопасности в салоне самолета авиакомпании "Победа" в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Бортпроводница демонстрирует правила пользования ремнем безопасности в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустил продажи фирменного рюкзака, который подходит по габаритам ручной клади авиакомпании: пассажиров с ним будут пропускать на борт без требования использовать калибратор, сообщила компания.
"Рюкзак разработан с учетом всех требований и предпочтений тех, кто привык путешествовать налегке, но при этом хочет сохранить все важные документы и вещи в безопасности. При виде рюкзака "Победы" наземные службы не будут просить клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропустят его на борт", – говорится в сообщении.
Правила провоза ручной клади "Победы" вызывали широкие дискуссии у пассажиров и даже доходили до Верховного суда. Некоторые компании уже выпускали сумки под габариты лоукостера.
Авиакомпания "Победа" входит в группу " Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов – "Внуково" и "Шереметьево".
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