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ВОЗ призвала ХАМАС немедленно освободить всех пленных - РИА Новости, 26.10.2023
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00:38 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/plennye-1905273010.html
ВОЗ призвала ХАМАС немедленно освободить всех пленных
ВОЗ призвала ХАМАС немедленно освободить всех пленных - РИА Новости, 26.10.2023
ВОЗ призвала ХАМАС немедленно освободить всех пленных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает движение ХАМАС немедленно освободить всех пленных, а также обеспечить доступ к ним сотрудников... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:38
2023-10-26T00:38
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
воз
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает движение ХАМАС немедленно освободить всех пленных, а также обеспечить доступ к ним сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и необходимую медицинскую помощь. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь призвала к немедленному освобождению всех пленных, а также к срочному доступу к каждому из них и оказанию медицинской помощи", - говорится в заявлении организации. В заявлении также приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который требует, чтобы ХАМАС обеспечил "немедленный доступ" сотрудников МККК к пленным для проверки их состояния здоровья. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/nebenzya-1905272620.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, воз, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ВОЗ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ призвала ХАМАС немедленно освободить всех пленных

ВОЗ призвала освободить всех пленных и обеспечить доступ к ним сотрудников МККК

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает движение ХАМАС немедленно освободить всех пленных, а также обеспечить доступ к ним сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и необходимую медицинскую помощь.
«
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь призвала к немедленному освобождению всех пленных, а также к срочному доступу к каждому из них и оказанию медицинской помощи", - говорится в заявлении организации.
В заявлении также приводятся слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который требует, чтобы ХАМАС обеспечил "немедленный доступ" сотрудников МККК к пленным для проверки их состояния здоровья.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Небензя призвал Израиль бороться с террористами, а не с мирными гражданами
26 октября, 00:28
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСВОЗМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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