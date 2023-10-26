https://ria.ru/20231026/pkhuket-1905353544.html

Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет

Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет - РИА Новости, 26.10.2023

Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет

Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:37

2023-10-26T13:37

2023-10-26T13:37

туризм

новости - туризм

екатеринбург

пхукет (остров)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

аэрофлот

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в продаже у "Аэрофлота" появились дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет, но через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку. "Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших", – говорится в сообщении. Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20231023/puteshestviya-1904780912.html

екатеринбург

пхукет (остров)

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новости - туризм, екатеринбург, пхукет (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот