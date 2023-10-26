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Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет - РИА Новости, 26.10.2023
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет
Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:37
2023-10-26T13:37
2023-10-26T13:37
туризм
новости - туризм
екатеринбург
пхукет (остров)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аэрофлот
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в продаже у "Аэрофлота" появились дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет, но через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку. "Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших", – говорится в сообщении. Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, подчеркнули в пресс-службе.
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РИА Новости
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новости - туризм, екатеринбург, пхукет (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Екатеринбург, Пхукет (остров), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Аэрофлот
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет
Роспотребнадзор готов помочь туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в продаже у "Аэрофлота
" появились дешевые билеты из Екатеринбурга
на Пхукет, но через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку.
"Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших", – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, подчеркнули в пресс-службе.
Эксперты сказали, что делать туристам, купившим билеты по ошибочному тарифу