Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:37 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pkhuket-1905353544.html
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет - РИА Новости, 26.10.2023
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет
Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:37
2023-10-26T13:37
туризм
новости - туризм
екатеринбург
пхукет (остров)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095162_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_dcb1333e6a11424e631fe7d037667fd8.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в продаже у "Аэрофлота" появились дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет, но через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку. "Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших", – говорится в сообщении. Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231023/puteshestviya-1904780912.html
екатеринбург
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095162_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a3ab71234ec2afb4087eac20a16a7f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, екатеринбург, пхукет (остров), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Екатеринбург, Пхукет (остров), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Аэрофлот
Роспотребнадзор поможет туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет

Роспотребнадзор готов помочь туристам, которым аннулировали билеты на Пхукет

© iStock.com / Jitti NarksompongВид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд
Вид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / Jitti Narksompong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которым аннулировали билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет из-за сбоя на сайте авиакомпании, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в продаже у "Аэрофлота" появились дешевые билеты из Екатеринбурга на Пхукет, но через несколько дней компания их аннулировала, сославшись на ошибку.
"Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших", – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг, подчеркнули в пресс-службе.
Онлайн покупка авиабилетов - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Эксперты сказали, что делать туристам, купившим билеты по ошибочному тарифу
23 октября, 19:27
 
ТуризмНовости - ТуризмЕкатеринбургПхукет (остров)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала