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В Петербурге ищут поджигателей автомобиля муниципального депутата - РИА Новости, 26.10.2023
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15:37 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/peterburg-1905417056.html
В Петербурге ищут поджигателей автомобиля муниципального депутата
В Петербурге ищут поджигателей автомобиля муниципального депутата - РИА Новости, 26.10.2023
В Петербурге ищут поджигателей автомобиля муниципального депутата
Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге Mercedes, принадлежащего депутату муниципального образования "Измайловское" в Петербурге Дмитрию Пушкову. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:37
2023-10-26T15:37
происшествия
санкт-петербург
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге Mercedes, принадлежащего депутату муниципального образования "Измайловское" в Петербурге Дмитрию Пушкову. Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на четверг в полицию Московского района поступило сообщение о том, что у дома 109 по улице Краснопутиловской горит автомобиль Mercedes-Benz. Когда на место прибыли полицейские, иномарка выгорела полностью. "Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Приняты меры к установлению и розыску лиц, причастных к совершению преступления", - сообщает пресс-служба. Ущерб составил более 6,3 миллиона рублей. Автовладелец обратился с заявлением в правоохранительные органы. По данным онлайн-издания "Фонтанка", хозяином машины оказался муниципальный депутат Дмитрий Пушков.
https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html
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происшествия, санкт-петербург, mercedes, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Mercedes, Россия
В Петербурге ищут поджигателей автомобиля муниципального депутата

В Петербурге ищут поджигателей автомобиля Mercedes муниципального депутата

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге Mercedes, принадлежащего депутату муниципального образования "Измайловское" в Петербурге Дмитрию Пушкову.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на четверг в полицию Московского района поступило сообщение о том, что у дома 109 по улице Краснопутиловской горит автомобиль Mercedes-Benz. Когда на место прибыли полицейские, иномарка выгорела полностью.
"Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Приняты меры к установлению и розыску лиц, причастных к совершению преступления", - сообщает пресс-служба.
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Ущерб составил более 6,3 миллиона рублей. Автовладелец обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По данным онлайн-издания "Фонтанка", хозяином машины оказался муниципальный депутат Дмитрий Пушков.
 
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