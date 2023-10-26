https://ria.ru/20231026/peskov-1905344310.html

Песков рассказал об отношениях с КНДР

Песков рассказал об отношениях с КНДР - РИА Новости, 26.10.2023

Песков рассказал об отношениях с КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:22

2023-10-26T12:22

2023-10-26T13:13

россия

москва

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах."Северная Корея является нашим соседом, и мы и развиваем и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление МИД Южной Кореи, США и Японии, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации.

https://ria.ru/20231020/lavrov-1904103847.html

россия

москва

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

россия, москва, кндр (северная корея), в мире