https://ria.ru/20231026/peskov-1905344310.html
Песков рассказал об отношениях с КНДР
Песков рассказал об отношениях с КНДР - РИА Новости, 26.10.2023
Песков рассказал об отношениях с КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:22
2023-10-26T12:22
2023-10-26T13:13
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах."Северная Корея является нашим соседом, и мы и развиваем и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление МИД Южной Кореи, США и Японии, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации.
https://ria.ru/20231020/lavrov-1904103847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, кндр (северная корея), в мире
Россия, Москва, КНДР (Северная Корея), В мире
Песков рассказал об отношениях с КНДР
Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР во всех сферах
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах.
"Северная Корея является нашим соседом, и мы и развиваем и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление МИД Южной Кореи, США и Японии, "решительно осуждающее" якобы поставки КНДР оружия России для использования его в ходе спецоперации.
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