В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
МИД: Москва обсудила с ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из Газы
© Фото : Telegram-канал движения ХАМАСЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве
© Фото : Telegram-канал движения ХАМАС
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", - сказали на Смоленской площади.
"Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили там.