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В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
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18:08 26.10.2023 (обновлено: 10:47 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/peregovory-1905464580.html
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T18:08
2023-10-27T10:47
в мире
россия
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ."В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", - сказали на Смоленской площади."Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили там.
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в мире, россия, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, восточный иерусалим
В мире, Россия, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Восточный Иерусалим
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС

МИД: Москва обсудила с ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из Газы

© Фото : Telegram-канал движения ХАМАСЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Telegram-канал движения ХАМАС
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", - сказали на Смоленской площади.
"Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили там.
 
В миреРоссияМоскваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНВосточный Иерусалим
 
 
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