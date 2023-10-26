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В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС

В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023

В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС

Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T18:08

2023-10-26T18:08

2023-10-27T10:47

в мире

россия

москва

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

восточный иерусалим

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, сообщили РИА Новости в МИД РФ."В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", - сказали на Смоленской площади."Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили там.

россия

москва

восточный иерусалим

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в мире, россия, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, восточный иерусалим