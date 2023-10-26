https://ria.ru/20231026/pentagon-1905510390.html

США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих

США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих - РИА Новости, 26.10.2023

США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих

США разворачивают на Ближнем Востоке еще порядка 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны, заявил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:56

2023-10-26T21:56

2023-10-26T21:59

сша

министерство обороны сша

ближний восток

в мире

патрик райдер

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США разворачивают на Ближнем Востоке еще порядка 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что речь идет, главным образом, об операторах средств ПВО.

https://ria.ru/20231019/dannye-1903963491.html

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сша, министерство обороны сша, ближний восток, в мире, патрик райдер, вооруженные силы сша