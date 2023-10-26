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США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих - РИА Новости, 26.10.2023
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21:56 26.10.2023 (обновлено: 21:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pentagon-1905510390.html
США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих
США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих - РИА Новости, 26.10.2023
США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих
США разворачивают на Ближнем Востоке еще порядка 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны, заявил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:56
2023-10-26T21:59
сша
министерство обороны сша
ближний восток
в мире
патрик райдер
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США разворачивают на Ближнем Востоке еще порядка 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что речь идет, главным образом, об операторах средств ПВО.
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сша, министерство обороны сша, ближний восток, в мире, патрик райдер, вооруженные силы сша
США, Министерство обороны США, Ближний Восток, В мире, Патрик Райдер, Вооруженные силы США
США разворачивают на Ближнем Востоке 900 военнослужащих

Пентагон: США разворачивают на Ближнем Востоке 900 своих военнослужащих

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США разворачивают на Ближнем Востоке еще порядка 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«
"Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что речь идет, главным образом, об операторах средств ПВО.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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СШАМинистерство обороны СШАБлижний ВостокВ миреПатрик РайдерВооруженные силы США
 
 
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