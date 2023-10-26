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Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям - РИА Новости, 26.10.2023
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19:27 26.10.2023 (обновлено: 23:56 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pensii-1905488204.html
Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям
Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям
Минфин скептически относится к идее различной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от профессии, заявил глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:27
2023-10-26T23:56
общество
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минфин скептически относится к идее различной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от профессии, заявил глава ведомства Антон Силуанов. В рамках пленарного заседания депутаты спросили министра о возможной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от отдельных профессий. Этот процесс предполагает периодическое повышение номинальной пенсии. По словам Силуанова, в министерстве считают эту инициативу сомнительной. Он подчеркнул, что эта проблема нуждается в дополнительной проработке и обсуждении. Глава ведомства отметил, что в случае осуществления этой идеи придется сегментировать работающих пенсионеров. По его мнению, решать этот вопрос по отдельным профессиям не совсем верно. Силуанов также добавил, что сейчас в России примерно из 35 миллионов пенсионеров чуть больше семи миллионов работают.Он также прокомментировал некоторые итоги социальных опросов Росстата о том, почему оставшиеся пенсионеры не работают. По данным службы, это связано с несколькими моментами. Так, например, по мнению Силуанова, выплаты пенсионерам повышаются достаточно, то есть "пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли". При этом работодатели не всегда могут предложить достойные зарплаты, резюмировал он.
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общество, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Общество, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям

Минфин скептически относится к идее об индексации пенсий по профессиям

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры, монеты и социальная карта москвича
Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минфин скептически относится к идее различной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от профессии, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
В рамках пленарного заседания депутаты спросили министра о возможной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от отдельных профессий. Этот процесс предполагает периодическое повышение номинальной пенсии.
По словам Силуанова, в министерстве считают эту инициативу сомнительной. Он подчеркнул, что эта проблема нуждается в дополнительной проработке и обсуждении. Глава ведомства отметил, что в случае осуществления этой идеи придется сегментировать работающих пенсионеров. По его мнению, решать этот вопрос по отдельным профессиям не совсем верно. Силуанов также добавил, что сейчас в России примерно из 35 миллионов пенсионеров чуть больше семи миллионов работают.
Он также прокомментировал некоторые итоги социальных опросов Росстата о том, почему оставшиеся пенсионеры не работают. По данным службы, это связано с несколькими моментами. Так, например, по мнению Силуанова, выплаты пенсионерам повышаются достаточно, то есть "пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли". При этом работодатели не всегда могут предложить достойные зарплаты, резюмировал он.
Пенсионер - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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ОбществоРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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