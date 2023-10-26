https://ria.ru/20231026/pensii-1905488204.html

Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям

Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям - РИА Новости, 26.10.2023

Минфин прокомментировал идею об индексации пенсий по профессиям

Минфин скептически относится к идее различной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от профессии, заявил глава ведомства Антон Силуанов. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:27

2023-10-26T19:27

2023-10-26T23:56

общество

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минфин скептически относится к идее различной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от профессии, заявил глава ведомства Антон Силуанов. В рамках пленарного заседания депутаты спросили министра о возможной индексации пенсии работающим пенсионерам в зависимости от отдельных профессий. Этот процесс предполагает периодическое повышение номинальной пенсии. По словам Силуанова, в министерстве считают эту инициативу сомнительной. Он подчеркнул, что эта проблема нуждается в дополнительной проработке и обсуждении. Глава ведомства отметил, что в случае осуществления этой идеи придется сегментировать работающих пенсионеров. По его мнению, решать этот вопрос по отдельным профессиям не совсем верно. Силуанов также добавил, что сейчас в России примерно из 35 миллионов пенсионеров чуть больше семи миллионов работают.Он также прокомментировал некоторые итоги социальных опросов Росстата о том, почему оставшиеся пенсионеры не работают. По данным службы, это связано с несколькими моментами. Так, например, по мнению Силуанова, выплаты пенсионерам повышаются достаточно, то есть "пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли". При этом работодатели не всегда могут предложить достойные зарплаты, резюмировал он.

https://ria.ru/20231013/gd-1902476757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф