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В Школу наставничества Образцовой отобраны 20 пар педагогов и учеников - РИА Новости, 26.10.2023
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Год педагога и наставника
 
20:13 26.10.2023
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В Школу наставничества Образцовой отобраны 20 пар педагогов и учеников
В Школу наставничества Образцовой отобраны 20 пар педагогов и учеников - РИА Новости, 26.10.2023
В Школу наставничества Образцовой отобраны 20 пар педагогов и учеников
В Школу музыкального наставничества имени Елены Образцовой были отобраны 20 пар педагогов и учеников, в частности, из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:13
2023-10-26T20:13
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Школу музыкального наставничества имени Елены Образцовой были отобраны 20 пар педагогов и учеников, в частности, из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска, сообщила председатель цикловой комиссии вокала Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища Наталья Михалева. Школа музыкального наставничества имени Елены Образцовой будет проходить в Культурном центре Образцовой в Санкт-Петербурге с 29 октября по 5 ноября. "Мы выбрали десять пар (педагогов и учеников - ред.) из регионов и десять пар из Санкт-Петербурга… Многие педагоги (при отборе - ред.) показали отличный уровень. Мне очень понравилась Коломна, понравились педагоги из Новосибирска. География у нас широкая. Были дети из Краснодара, и Москва представила свои работы", - сказала Михалева на пресс-конференции в четверг. По словам организатора проекта, исполнительного директора Культурного центра Елены Образцовой Ирины Черновой, в Школе будут групповые и индивидуальные мастер-классы, в числе которых сценречь, сценическое движение и занятия с музыкальным психологом. "У нас есть прекрасный преподаватель Сергей Малянов, который займется сценической речью, ее секретами, особенностями. Максим Михайлов покажет и будет активно проводить с педагогами и учениками практикум сценического движения. Мы, конечно, коснемся сценического страха, который есть, безусловно, у всех. Но есть определенные упражнения, которые вместе с педагогами будет выполнять музыкальный психолог Анна Акишева", - отметила она. Кроме того, участники Школы смогут пообщаться с мэтрами Государственной Московской консерватории и Института имени Гнесиных. В дни проведения Школы для ее участников также подготовлена специальная культурная программа. Заключительный концерт Школы состоится 5 ноября, на котором участникам вручат сертификаты и дипломы.
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В Школу наставничества Образцовой отобраны 20 пар педагогов и учеников

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЗанятия в Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова
Занятия в Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Школу музыкального наставничества имени Елены Образцовой были отобраны 20 пар педагогов и учеников, в частности, из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска, сообщила председатель цикловой комиссии вокала Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища Наталья Михалева.
Школа музыкального наставничества имени Елены Образцовой будет проходить в Культурном центре Образцовой в Санкт-Петербурге с 29 октября по 5 ноября.
"Мы выбрали десять пар (педагогов и учеников - ред.) из регионов и десять пар из Санкт-Петербурга… Многие педагоги (при отборе - ред.) показали отличный уровень. Мне очень понравилась Коломна, понравились педагоги из Новосибирска. География у нас широкая. Были дети из Краснодара, и Москва представила свои работы", - сказала Михалева на пресс-конференции в четверг.
По словам организатора проекта, исполнительного директора Культурного центра Елены Образцовой Ирины Черновой, в Школе будут групповые и индивидуальные мастер-классы, в числе которых сценречь, сценическое движение и занятия с музыкальным психологом.
"У нас есть прекрасный преподаватель Сергей Малянов, который займется сценической речью, ее секретами, особенностями. Максим Михайлов покажет и будет активно проводить с педагогами и учениками практикум сценического движения. Мы, конечно, коснемся сценического страха, который есть, безусловно, у всех. Но есть определенные упражнения, которые вместе с педагогами будет выполнять музыкальный психолог Анна Акишева", - отметила она.
Кроме того, участники Школы смогут пообщаться с мэтрами Государственной Московской консерватории и Института имени Гнесиных. В дни проведения Школы для ее участников также подготовлена специальная культурная программа. Заключительный концерт Школы состоится 5 ноября, на котором участникам вручат сертификаты и дипломы.
 
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