https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905343514.html

Песков прокомментировал интервью Пашиняна WSJ

Песков прокомментировал интервью Пашиняна WSJ - РИА Новости, 26.10.2023

Песков прокомментировал интервью Пашиняна WSJ

Москва рассчитывает обсудить все вопросы напрямую с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о заявлениях премьер-министра... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:21

2023-10-26T12:21

2023-10-26T17:54

в мире

азербайджан

россия

армения

ильхам алиев

дмитрий песков

никол пашинян

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москва рассчитывает обсудить все вопросы напрямую с Ереваном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью The Wall Street Journal."Конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal", — подчеркнул он.При этом Песков отметил, что в Кремле "не склонны воспринимать Wall Street Journal как первоисточник", поэтому всю информацию Москва рассчитывает получить на встрече с армянскими представителями. Представитель президента также добавил, что в диалоге с армянскими друзьями у России очень обширная повестка дня. В частности, Москва продолжает пытаться помочь Еревану и Баку заключить мирный договор."Это необходимо для стабилизации обстановки в регионе и для выхода на более положительный, созидательный уровень жизни во всем регионе", — объяснил он.Накануне в интервью WSJ Пашинян, в частности, заявил, что "по крайней мере на данный момент", не видит преимуществ в военном присутствии России в Армении. Вместе с тем он добавил, что Ереван не обсуждает вопрос вывода российских военных баз из республики.Кроме того, по его словам, у Еревана возникли вопросы к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, позициям Москвы и ОДКБ, связанным с отношениями в области безопасности. При этом, как добавил Пашинян, Армения и Россия ведут диалог, чтобы лучше понимать друг друга.Политик также сообщил, что Ереван ищет новых партнеров, так как Москва якобы "не смогла выполнить свои союзнические обязательства". Как отметил премьер, недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.Девятнадцатого сентября 2023 года Баку после длительной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой стал роспуск органов власти в регионе. Боевые действия продлились меньше суток, в итоге при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о перемирии, одним из условий которого было разоружение армянских формирований.Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Несмотря на это, Нагорный Карабах покинули свыше 100 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до начала конфликта.Президент Владимир Путин ранее указал, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также подчеркнул, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе.

https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905325360.html

https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html

https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html

https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html

азербайджан

россия

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, россия, армения, ильхам алиев, дмитрий песков, никол пашинян