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Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия - РИА Новости, 26.10.2023
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11:14 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905325360.html
Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия
Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия - РИА Новости, 26.10.2023
Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян довел внешнюю политику страны до бедственного состояния, оставив республику в одиночестве, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:14
2023-10-26T11:14
в мире
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян довел внешнюю политику страны до бедственного состояния, оставив республику в одиночестве, заявил РИА Новости депутат армянского парламента, руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. Парламентарий прокомментировал интервью Пашиняна изданию Wall Street Journal. В частности, в интервью Пашинян заявил, что "по крайней мере на данный момент", не видел преимуществ в военном присутствии России в Армении. Вместе с тем он добавил, что Ереван не обсуждает вопрос вывода российских военных баз из Армении. "Речь Никола Пашиняна никогда не блистала логическими связями, и вчерашний случай не исключение. Если анализировать это на уровне риторики. А контексте логики внешнеполитической деятельности, мы говорим о человеке, которому удалось довести внешнюю политику Армении до такого бедственного состояния, что, например, во время 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года) воздушное пространство для Армении долгое было закрыто как со стороны Грузии, так и Ирана. Я уже не говорю об отношениях со стратегическим союзником и партнерами", - сказал Мамиджанян. Следовательно, по его словам, ситуация, при которой Армения осталась в одиночестве во внешней политике, является одной из характеристик пятилетней деятельности Пашиняна на посту премьера.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия

Депутат Мамиджанян: Пашинян довел внешнюю политику Армении до бедствия

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян довел внешнюю политику страны до бедственного состояния, оставив республику в одиночестве, заявил РИА Новости депутат армянского парламента, руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
Парламентарий прокомментировал интервью Пашиняна изданию Wall Street Journal. В частности, в интервью Пашинян заявил, что "по крайней мере на данный момент", не видел преимуществ в военном присутствии России в Армении. Вместе с тем он добавил, что Ереван не обсуждает вопрос вывода российских военных баз из Армении.
"Речь Никола Пашиняна никогда не блистала логическими связями, и вчерашний случай не исключение. Если анализировать это на уровне риторики. А контексте логики внешнеполитической деятельности, мы говорим о человеке, которому удалось довести внешнюю политику Армении до такого бедственного состояния, что, например, во время 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года) воздушное пространство для Армении долгое было закрыто как со стороны Грузии, так и Ирана. Я уже не говорю об отношениях со стратегическим союзником и партнерами", - сказал Мамиджанян.
Следовательно, по его словам, ситуация, при которой Армения осталась в одиночестве во внешней политике, является одной из характеристик пятилетней деятельности Пашиняна на посту премьера.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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В миреАрменияНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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