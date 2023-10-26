https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905325360.html

Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия

Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия - РИА Новости, 26.10.2023

Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян довел внешнюю политику страны до бедственного состояния, оставив республику в одиночестве, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:14

2023-10-26T11:14

2023-10-26T11:14

в мире

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян довел внешнюю политику страны до бедственного состояния, оставив республику в одиночестве, заявил РИА Новости депутат армянского парламента, руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. Парламентарий прокомментировал интервью Пашиняна изданию Wall Street Journal. В частности, в интервью Пашинян заявил, что "по крайней мере на данный момент", не видел преимуществ в военном присутствии России в Армении. Вместе с тем он добавил, что Ереван не обсуждает вопрос вывода российских военных баз из Армении. "Речь Никола Пашиняна никогда не блистала логическими связями, и вчерашний случай не исключение. Если анализировать это на уровне риторики. А контексте логики внешнеполитической деятельности, мы говорим о человеке, которому удалось довести внешнюю политику Армении до такого бедственного состояния, что, например, во время 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года) воздушное пространство для Армении долгое было закрыто как со стороны Грузии, так и Ирана. Я уже не говорю об отношениях со стратегическим союзником и партнерами", - сказал Мамиджанян. Следовательно, по его словам, ситуация, при которой Армения осталась в одиночестве во внешней политике, является одной из характеристик пятилетней деятельности Пашиняна на посту премьера.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе