Армянский депутат заявил, что Пашинян довел внешнюю политику до бедствия
Депутат Мамиджанян: Пашинян довел внешнюю политику Армении до бедствия
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян довел внешнюю политику страны до бедственного состояния, оставив республику в одиночестве, заявил РИА Новости депутат армянского парламента, руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
Парламентарий прокомментировал интервью Пашиняна изданию Wall Street Journal. В частности, в интервью Пашинян заявил, что "по крайней мере на данный момент", не видел преимуществ в военном присутствии России в Армении. Вместе с тем он добавил, что Ереван не обсуждает вопрос вывода российских военных баз из Армении.
"Речь Никола Пашиняна никогда не блистала логическими связями, и вчерашний случай не исключение. Если анализировать это на уровне риторики. А контексте логики внешнеполитической деятельности, мы говорим о человеке, которому удалось довести внешнюю политику Армении до такого бедственного состояния, что, например, во время 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года) воздушное пространство для Армении долгое было закрыто как со стороны Грузии, так и Ирана. Я уже не говорю об отношениях со стратегическим союзником и партнерами", - сказал Мамиджанян.
Следовательно, по его словам, ситуация, при которой Армения осталась в одиночестве во внешней политике, является одной из характеристик пятилетней деятельности Пашиняна на посту премьера.