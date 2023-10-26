Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ
Пашинян отправился в Тбилиси в день проведения Совета глав правительств СНГ
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, так как отправился в Тбилиси.
«
"Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь —Тбилиси", — сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Отмечается, что в программе поездки Пашиняна также значится встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Не прилетит в Бишкек и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который также отправился в Тбилиси. Республику представит вице-премьер Шахин Мустафаев.
Сегодня в столице Киргизии пройдут заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Россию на них представляет премьер-министр Михаил Мишустин.
Евразийский межправительственный совет — орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящий из глав правительств государств-членов.
Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону, Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.