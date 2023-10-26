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Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 26.10.2023
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09:51 26.10.2023 (обновлено: 12:34 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905303727.html
Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ
Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 26.10.2023
Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, так как отправился в Тбилиси. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:51
2023-10-26T12:34
в мире
армения
тбилиси
грузия
ираклий гарибашвили
никол пашинян
снг
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, так как отправился в Тбилиси."Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь —Тбилиси", — сообщили в пресс-службе армянского правительства. Отмечается, что в программе поездки Пашиняна также значится встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Не прилетит в Бишкек и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который также отправился в Тбилиси. Республику представит вице-премьер Шахин Мустафаев.Сегодня в столице Киргизии пройдут заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Россию на них представляет премьер-министр Михаил Мишустин.Евразийский межправительственный совет — орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящий из глав правительств государств-членов.Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону, Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит. Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231025/vyvod-1905263656.html
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в мире, армения, тбилиси, грузия, ираклий гарибашвили, никол пашинян, снг, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Тбилиси, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Никол Пашинян, СНГ, Евразийский экономический союз
Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ

Пашинян отправился в Тбилиси в день проведения Совета глав правительств СНГ

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, так как отправился в Тбилиси.
«
"Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь —Тбилиси", — сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Отмечается, что в программе поездки Пашиняна также значится встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Не прилетит в Бишкек и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который также отправился в Тбилиси. Республику представит вице-премьер Шахин Мустафаев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил Пашинян
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Сегодня в столице Киргизии пройдут заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Россию на них представляет премьер-министр Михаил Мишустин.
Евразийский межправительственный совет — орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящий из глав правительств государств-членов.
Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону, Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана
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В миреАрменияТбилисиГрузияИраклий ГарибашвилиНикол ПашинянСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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