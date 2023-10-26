https://ria.ru/20231026/pashinyan-1905303727.html

Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ

Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 26.10.2023

Пашинян отправился в Тбилиси вместо Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, так как отправился в Тбилиси. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:51

2023-10-26T09:51

2023-10-26T12:34

в мире

армения

тбилиси

грузия

ираклий гарибашвили

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ в Бишкеке, так как отправился в Тбилиси."Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь —Тбилиси", — сообщили в пресс-службе армянского правительства. Отмечается, что в программе поездки Пашиняна также значится встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Не прилетит в Бишкек и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, который также отправился в Тбилиси. Республику представит вице-премьер Шахин Мустафаев.Сегодня в столице Киргизии пройдут заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Россию на них представляет премьер-министр Михаил Мишустин.Евразийский межправительственный совет — орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящий из глав правительств государств-членов.Пашинян не участвовал и в саммите СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. Как сообщил на пресс-конференции Владимир Путин, он говорил с армянским премьером по телефону, Армения, по словам президента, никуда из СНГ не уходит. Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231025/vyvod-1905263656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, тбилиси, грузия, ираклий гарибашвили, никол пашинян, снг, евразийский экономический союз