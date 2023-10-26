https://ria.ru/20231026/otpusk-1905488973.html

Спецоперация, 26 октября: Минобороны рассказало об отпусках участников СВО

Спецоперация, 26 октября: Минобороны рассказало об отпусках участников СВО - РИА Новости, 26.10.2023

Спецоперация, 26 октября: Минобороны рассказало об отпусках участников СВО

Об отпусках участников спецоперации на Украине, ослабевающей поддержке Киева со стороны Запада и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:42

2023-10-26T19:42

2023-10-26T20:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

виктор орбан

роберт фицо

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Об отпусках участников спецоперации на Украине, ослабевающей поддержке Киева со стороны Запада и ходе СВО — в материале РИА Новости.Отпуска участников СВОУчастников спецоперации, возможно, смогут чаще отпускать в отпуск в случае роста числа контрактников в рядах Вооруженных сил, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. В своем выступлении на межрегиональной инновационно-практической конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям, направленных на защиту прав и повышение качества жизни", он подчеркнул, что в Минобороны понимают необходимость проведения ротации, предоставления отдыха военнослужащим и возможности побывать дома. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конфликт на Украине будет продолжаться тем дольше, чем больше в огонь будут "подливать масло" США. Тем не менее Москва достигнет целей спецоперации, подчеркнул он. Поддержка Украины слабеетНовый спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, который в первые месяцы спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников оказания помощи Украине, теперь занял скептическую позицию, пишет Hill. В частности, еще в феврале он заявлял, что американские налогоплательщики должны знать, действует ли Киев откровенно и прозрачно при использовании огромной суммы денег, выделенной Вашингтоном. Как сообщила газета The Wall Street Journal, группа республиканцев в США представила проект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить передать "миллиарды" Тель-Авиву, а не Киеву. Новый премьер Словакии Роберт Фицо уже заявил, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине. Он считает, что план Зеленского нереалистичен и для мира в этой стране договариваться должны Россия и США. ЕС же, по его мнению, из поставщика оружия Киеву должен превратиться в миротворца. Кроме того, премьер Словакии заявил, что не поддержит санкции Евросоюза в отношении России без анализа их влияния на его страну. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не получит внятного обоснования этих действий.Растущие скептические настроения относительно финансирования Киева в Вашингтоне и столицах Европы небезосновательны. Так, РИА Новости выяснили, что украинцы, например, продают в даркнете оружие и взрывчатку, поставленные ранее с Запада. Заряды C4, в частности, стоят от 800 долларов за килограмм взрывчатки. Также бывший украинский пограничник сообщил РИА Новости, что Киев распродает и гуманитарную помощь, переданную Евросоюзом. Причем местные жители торгуют ей не только внутри страны, но и отправляют за рубеж. Речь идет в том числе о приборах ночного видения, тепловизорах, ночных прицелах и продуктах питания. Ход спецоперацииФранцузская газета Monde признала провал контрнаступления ВСУ и пишет, что украинские войска "более не продвигаются вперед". По словам экспертов, которые приводит газета, у Киева "крайне мало шансов" на успех и в следующем году. По данным российского Минобороны, на Запорожском направлении за прошедшие сутки отражена очередная безуспешная атака в районе Работино. При этом удалось уничтожить два танка Leopard. Также на Купянском направлении отражены шесть украинских атак в районах Синьковки и Сергеевки, где ВСУ потеряли за сутки до 225 человек, и на Краснолиманском направлении. Там российские войска отбили четыре атаки, ВСУ потеряли более 120 военнослужащих. На Донецком и Южнодонецком направлениях в совокупности ВСУ потеряли за сутки до 395 человек. На Херсонском направлении российские войска ликвидировали склад боеприпасов в районе Орловщины в Днепропетровской области и свыше 25 военнослужащих. Попытки терактов Как не раз заявляли в российском военном ведомстве, неудачи на фронте киевские власти стремятся компенсировать терактами на территории России. Так, сегодня в ФСБ сообщили о нейтрализации украинского агента, который планировал теракт в военкомате в Твери. Ликвидированный преступник оказался гражданином России, ранее бывший членом запрещенного украинского формирования. По данным ФСБ, террорист передавал украинской стороне данные о военных и энергетических объектах, а затем должен был взорвать военкомат. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован. Кроме того, Следственный комитет сообщил о возбуждении в Краснодарском крае уголовного дела о теракте в отношении выпускников военного авиаучилища. По данным следствия, подозреваемый — уроженец Мелитополя — организовал доставку алкоголя и кондитерского изделия, внутри которых был "медицинский препарат в больших токсических дозах". В СМИ ранее писали, что жертв удалось избежать благодаря бдительности одного из летчиков. Курьера задержали — изначально за мелкое хулиганство на улице — и арестовали на 15 суток.

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https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905272472.html

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россия, украина, киев, виктор орбан, роберт фицо, дмитрий песков, вооруженные силы украины, фсб, евросоюз