https://ria.ru/20231026/otpusk-1905350485.html

Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск

Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск - РИА Новости, 26.10.2023

Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск

Рост числа контрактников в ВС РФ, возможно, даст возможность чаще отпускать участников спецоперации в отпуск, заявил в четверг военный комиссар Москвы полковник РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:39

2023-10-26T12:39

2023-10-26T12:39

специальная военная операция на украине

москва

россия

владимир путин

дмитрий медведев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896547446_0:321:3068:2048_1920x0_80_0_0_a772dffdfe6838b87946ab08c8eafb5f.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост числа контрактников в ВС РФ, возможно, даст возможность чаще отпускать участников спецоперации в отпуск, заявил в четверг военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев."Я думаю, что будет меняться (положение с отпусками военнослужащих в зоне СВО). <...> Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и уходит в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома", - сказал он в ходе конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО...".Как, в свою очередь, сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, каждое второе обращение к ней связано с предоставлением отпуска участникам спецоперации."Каждое второе обращение - это отпуск военнослужащих, которые уже один срок прошли, второй, и все ещё отпуск не получили", - рассказала Потяева.Как заявил в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, с начала года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск. Из них 305 тысяч контрактники, остальные - добровольцы. По словам Медведева, президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту и в следующем году.

https://ria.ru/20231026/svo-1905344724.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, владимир путин, дмитрий медведев, безопасность