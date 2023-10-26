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Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/otpusk-1905350485.html
Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск
Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск - РИА Новости, 26.10.2023
Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск
Рост числа контрактников в ВС РФ, возможно, даст возможность чаще отпускать участников спецоперации в отпуск, заявил в четверг военный комиссар Москвы полковник РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:39
2023-10-26T12:39
специальная военная операция на украине
москва
россия
владимир путин
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост числа контрактников в ВС РФ, возможно, даст возможность чаще отпускать участников спецоперации в отпуск, заявил в четверг военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев."Я думаю, что будет меняться (положение с отпусками военнослужащих в зоне СВО). &lt;...&gt; Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и уходит в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома", - сказал он в ходе конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО...".Как, в свою очередь, сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, каждое второе обращение к ней связано с предоставлением отпуска участникам спецоперации."Каждое второе обращение - это отпуск военнослужащих, которые уже один срок прошли, второй, и все ещё отпуск не получили", - рассказала Потяева.Как заявил в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, с начала года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск. Из них 305 тысяч контрактники, остальные - добровольцы. По словам Медведева, президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту и в следующем году.
https://ria.ru/20231026/svo-1905344724.html
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москва, россия, владимир путин, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Безопасность
Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск

Военком Москвы Локтев: участникам СВО, возможно, будут чаще давать отпуск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост числа контрактников в ВС РФ, возможно, даст возможность чаще отпускать участников спецоперации в отпуск, заявил в четверг военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
«
"Я думаю, что будет меняться (положение с отпусками военнослужащих в зоне СВО). <...> Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляет желание и уходит в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома", - сказал он в ходе конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО...".
Как, в свою очередь, сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, каждое второе обращение к ней связано с предоставлением отпуска участникам спецоперации.
"Каждое второе обращение - это отпуск военнослужащих, которые уже один срок прошли, второй, и все ещё отпуск не получили", - рассказала Потяева.
Как заявил в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, с начала года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск. Из них 305 тысяч контрактники, остальные - добровольцы. По словам Медведева, президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту и в следующем году.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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