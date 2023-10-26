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Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 26.10.2023
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20:35 26.10.2023 (обновлено: 22:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/otnosheniya-1905513091.html
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 26.10.2023
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией
Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:35
2023-10-26T22:08
политика
казахстан
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. "Для Казахстана Россия - это не просто сосед, это союзник и стратегический партнер… Казахстан и Россия не должны и не обязаны дружить, Казахстан и Россия дружить обречены", - сказал дипломат, выступая на приеме по случаю Дня Республики Казахстан в Москве. Он также отметил интерес жителей Казахстана к изучению русского языка и получению высшего образования в России, отметив, что сегодня более 60 тысяч граждан республики проходят обучение в российских вузах.
https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html
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политика, казахстан, россия
Политика, Казахстан, Россия
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией

Посол Казахстана назвал Россию стратегическим партнером и союзником республики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане
Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев.
«
"Для Казахстана Россия - это не просто сосед, это союзник и стратегический партнер… Казахстан и Россия не должны и не обязаны дружить, Казахстан и Россия дружить обречены", - сказал дипломат, выступая на приеме по случаю Дня Республики Казахстан в Москве.
Он также отметил интерес жителей Казахстана к изучению русского языка и получению высшего образования в России, отметив, что сегодня более 60 тысяч граждан республики проходят обучение в российских вузах.
Военнослужащий миротворческих сил Казахстана - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 12:50
 
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