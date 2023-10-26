https://ria.ru/20231026/otnosheniya-1905513091.html

Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией

Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 26.10.2023

Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией

Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:35

2023-10-26T20:35

2023-10-26T22:08

политика

казахстан

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. "Для Казахстана Россия - это не просто сосед, это союзник и стратегический партнер… Казахстан и Россия не должны и не обязаны дружить, Казахстан и Россия дружить обречены", - сказал дипломат, выступая на приеме по случаю Дня Республики Казахстан в Москве. Он также отметил интерес жителей Казахстана к изучению русского языка и получению высшего образования в России, отметив, что сегодня более 60 тысяч граждан республики проходят обучение в российских вузах.

https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html

казахстан

россия

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, казахстан, россия