https://ria.ru/20231026/otnosheniya-1905513091.html
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 26.10.2023
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией
Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:35
2023-10-26T20:35
2023-10-26T22:08
политика
казахстан
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, страны связывает крепкая дружба, заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев. "Для Казахстана Россия - это не просто сосед, это союзник и стратегический партнер… Казахстан и Россия не должны и не обязаны дружить, Казахстан и Россия дружить обречены", - сказал дипломат, выступая на приеме по случаю Дня Республики Казахстан в Москве. Он также отметил интерес жителей Казахстана к изучению русского языка и получению высшего образования в России, отметив, что сегодня более 60 тысяч граждан республики проходят обучение в российских вузах.
https://ria.ru/20231025/nato-1905128669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, казахстан, россия
Политика, Казахстан, Россия
Посол Казахстана оценил уровень отношений с Россией
Посол Казахстана назвал Россию стратегическим партнером и союзником республики