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Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием - РИА Новости, 26.10.2023

Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на Запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием, рассказал РИА... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:10

2023-10-26T09:10

2023-10-26T13:19

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на Запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Сатурн. "При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет "Браунинг" калибра 12,7 миллиметра, а также боеприпасы к нему американского производства", — сказал собеседник агентства, продемонстрировав видео захваченного пулемета.Противник отступил, добавил Сатурн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захват российскими бойцами опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении Российские бойцы из отряда "Барс-10" на запорожском направлении захватили украинский "опорник", полный оружия американского производства. Среди трофеев - пулемет "Браунинг". 2023-10-26T09:10 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины