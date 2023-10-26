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Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием - РИА Новости, 26.10.2023
Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на Запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием, рассказал РИА... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:10
2023-10-26T09:10
2023-10-26T13:19
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на Запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Сатурн. "При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет "Браунинг" калибра 12,7 миллиметра, а также боеприпасы к нему американского производства", — сказал собеседник агентства, продемонстрировав видео захваченного пулемета.Противник отступил, добавил Сатурн.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захват российскими бойцами опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении
Российские бойцы из отряда "Барс-10" на запорожском направлении захватили украинский "опорник", полный оружия американского производства. Среди трофеев - пулемет "Браунинг".
2023-10-26T09:10
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием
Российские войска захватили пункт ВСУ с оружием, включая пулемет "Браунинг"
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Бойцы российского добровольческого ударного отряда "Барс-10" на Запорожском направлении захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Сатурн.
"При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет "Браунинг" калибра 12,7 миллиметра, а также боеприпасы к нему американского производства", — сказал собеседник агентства, продемонстрировав видео захваченного пулемета.
Противник отступил, добавил Сатурн.