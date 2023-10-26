https://ria.ru/20231026/orbita-1905493397.html
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в девять раз
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в девять раз - РИА Новости, 26.10.2023
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в девять раз
Предприятия "Роскосмоса" занимаются организацией серийного производства спутников, это должно позволить к 2036 году развернуть вокруг Земли группировки из более РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:01
2023-10-26T20:01
2023-10-26T20:01
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роскосмос
российские космические системы
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" занимаются организацией серийного производства спутников, это должно позволить к 2036 году развернуть вокруг Земли группировки из более чем 2 тысяч аппаратов, следует из материалов к совещанию президента РФ Владимира Путина в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Ранее гендиректор "Роскомоса" Юрий Борисов говорил, что минимальная необходимая спутниковая группировка России к 2030 году должна состоять из 1000-2000 аппаратов. Для этого уже к 2025 году нужно производить по 250 спутников в год, а к 2030 - один аппарат в день. Для сравнения, на июнь этого года орбитальная группировка России насчитывала 225 спутников. "Реализация этих и других мероприятий позволит к 2036 году развернуть на различных орбитах более двух тысяч новых космических аппаратов разных типов", - говорится в материалах. Отмечается, что сейчас организации "Роскосмоса" решают вопросы технологической перестройки предприятий, изменений цепочек кооперации, обучения персонала, а также пересмотра технологий изготовления и поставок комплектующих. "Данные дистанционного зондирования Земли, услуги по предоставлению спутниковой связи и доступа в интернет помогут развитию строительной, транспортной и сельскохозяйственной отраслей, а созданные производственные линии позволят создать до 2 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, каждое из которых сформирует восемь-девять мест в таких секторах, как ИТ и микроэлектроника", - подчеркивается в материалах. Отмечается, что в Красноярском крае на базе предприятия "Решетнёв" уже создано конвейерное производство космических аппаратов передачи данных "Марафон-IoT" в рамках проекта "Сфера". Планируется производить несколько спутников в неделю и отработать технологию серийного производства для тиражирования опыта при производстве других аппаратов. Химкинское НПО Лавочкина разрабатывает проект по потоковому производству малых спутников дистанционного зондирования Земли "Беркут" в рамках "Сферы". Холдинг РКС ("Российские космические системы") унифицирует компонентную базу, переводит производство компонентов на единую цифровую платформу и стандарты, сокращает номенклатуру электроники в 30 раз. Входящий в его состав Ярославский радиозавод переходит на конвейерное производство унифицированной аппаратуры для новых космических аппаратов.
https://ria.ru/20231026/stantsiya-1905491816.html
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россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российские космические системы , ркк "энергия"
Наука, Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Российские космические системы , РКК "Энергия"
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в девять раз
Российскую орбитальную группировку планируют нарастить в 9 раз к 2036 году
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" занимаются организацией серийного производства спутников, это должно позволить к 2036 году развернуть вокруг Земли группировки из более чем 2 тысяч аппаратов, следует из материалов к совещанию президента РФ Владимира Путина в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
Ранее гендиректор "Роскомоса
" Юрий Борисов
говорил, что минимальная необходимая спутниковая группировка России к 2030 году должна состоять из 1000-2000 аппаратов. Для этого уже к 2025 году нужно производить по 250 спутников в год, а к 2030 - один аппарат в день. Для сравнения, на июнь этого года орбитальная группировка России насчитывала 225 спутников.
Эскизный проект Российской орбитальной станции прошел экспертизу
"Реализация этих и других мероприятий позволит к 2036 году развернуть на различных орбитах более двух тысяч новых космических аппаратов разных типов", - говорится в материалах.
Отмечается, что сейчас организации "Роскосмоса" решают вопросы технологической перестройки предприятий, изменений цепочек кооперации, обучения персонала, а также пересмотра технологий изготовления и поставок комплектующих.
"Данные дистанционного зондирования Земли, услуги по предоставлению спутниковой связи и доступа в интернет помогут развитию строительной, транспортной и сельскохозяйственной отраслей, а созданные производственные линии позволят создать до 2 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, каждое из которых сформирует восемь-девять мест в таких секторах, как ИТ и микроэлектроника", - подчеркивается в материалах.
Отмечается, что в Красноярском крае на базе предприятия "Решетнёв" уже создано конвейерное производство космических аппаратов передачи данных "Марафон-IoT" в рамках проекта "Сфера". Планируется производить несколько спутников в неделю и отработать технологию серийного производства для тиражирования опыта при производстве других аппаратов.
Химкинское НПО Лавочкина разрабатывает проект по потоковому производству малых спутников дистанционного зондирования Земли "Беркут" в рамках "Сферы". Холдинг РКС
("Российские космические системы") унифицирует компонентную базу, переводит производство компонентов на единую цифровую платформу и стандарты, сокращает номенклатуру электроники в 30 раз. Входящий в его состав Ярославский радиозавод переходит на конвейерное производство унифицированной аппаратуры для новых космических аппаратов.
Медведев призвал коммерциализировать космос