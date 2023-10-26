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Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины - РИА Новости, 26.10.2023
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15:55 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/orban-1905421997.html
Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины
Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины - РИА Новости, 26.10.2023
Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины
Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:55
2023-10-26T15:55
в мире
украина
россия
венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира странам ЕС на закупку оружия для Украины, пока руководство российской "дочки" банка ОТР под санкциями и нет письменных гарантий Киева, что сам банк снова не внесут в список "международных спонсоров войны". Делегацию НАПК пригласили для обсуждения гарантий в Будапешт, однако они еще не ответили, сообщил Сийярто. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905335530.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров
Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины

Орбан: Венгрия одобрит транш из фонда ЕС для Украины после переговоров с НАПК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира странам ЕС на закупку оружия для Украины, пока руководство российской "дочки" банка ОТР под санкциями и нет письменных гарантий Киева, что сам банк снова не внесут в список "международных спонсоров войны". Делегацию НАПК пригласили для обсуждения гарантий в Будапешт, однако они еще не ответили, сообщил Сийярто.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине
26 октября, 11:56
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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