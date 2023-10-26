https://ria.ru/20231026/orban-1905421997.html

Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины

Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины - РИА Новости, 26.10.2023

Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины

Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:55

2023-10-26T15:55

2023-10-26T15:55

в мире

украина

россия

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира странам ЕС на закупку оружия для Украины, пока руководство российской "дочки" банка ОТР под санкциями и нет письменных гарантий Киева, что сам банк снова не внесут в список "международных спонсоров войны". Делегацию НАПК пригласили для обсуждения гарантий в Будапешт, однако они еще не ответили, сообщил Сийярто. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231026/ukraina-1905335530.html

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз, сергей лавров