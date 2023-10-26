Орбан назвал условие одобрения Венгрией транша из фонда ЕС для Украины
Орбан: Венгрия одобрит транш из фонда ЕС для Украины после переговоров с НАПК
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Венгрия готова к соглашению с Украиной по выделению 500 миллионов евро странам ЕС из Европейского фонда мира для закупок оружия Киеву, но для этого делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира странам ЕС на закупку оружия для Украины, пока руководство российской "дочки" банка ОТР под санкциями и нет письменных гарантий Киева, что сам банк снова не внесут в список "международных спонсоров войны". Делегацию НАПК пригласили для обсуждения гарантий в Будапешт, однако они еще не ответили, сообщил Сийярто.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.