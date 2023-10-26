https://ria.ru/20231026/orban-1905373611.html

Лукашенко пригласил Орбана посетить Белоруссию

Лукашенко пригласил Орбана посетить Белоруссию - РИА Новости, 26.10.2023

Лукашенко пригласил Орбана посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике готовы в любое время принять с визитом премьера Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:43

2023-10-26T13:43

2023-10-26T13:43

в мире

венгрия

белоруссия

александр лукашенко

виктор орбан

петер сийярто

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике готовы в любое время принять с визитом премьера Венгрии Виктора Орбана. "Не забудьте передать самые добрые пожелания господину Орбану. Нам туда (в Европу – ред.) приехать сложно, почти невозможно сейчас. А вот он может в любое время прилететь. Поговорим по серьезным вопросам. Думаю, это будет полезно", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Лукашенко отметил, что в силу внешних причин, не зависящих от двух сторон, торгово-экономические отношения Белоруссии и Венгрии ухудшаются. "Не по нашей вине. Вы знаете, в чем причина. Если у руководства Венгрии будут какие-то пожелания работать в Беларуси, мы с удовольствием примем ваши предприятия, компании, создадим самые выгодные условия для работы", - сказал Лукашенко, имея в виду негативное влияние западных санкций в отношении Белоруссии. Глава государства также поблагодарил венгерскую сторону за сотрудничество в гуманитарном плане. "За то, что наши футболисты, спортсмены имеют возможность в Венгрии быть как дома. Давить на спортсменов, особенно паралимпийцев, инвалидов, - это вообще чудовищно. Хорошо, что Венгрия это понимает", - сказал Лукашенко. "Если мы будем полезны Венгрии, мы готовы в этом направлении действовать. Мы вам очень благодарны. Мы люди благодарные. Думаю, придет время, когда мы с вами сможем по большому счету рассчитаться за вашу добрую политику в отношении Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20230928/vengriya-1899168759.html

https://ria.ru/20230729/siyyarto-1887106295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, белоруссия, александр лукашенко, виктор орбан, петер сийярто