https://ria.ru/20231026/oon-1905451604.html
В Нью-Йорке открылась спецсессия ГА ООН по Палестине
В Нью-Йорке открылась спецсессия ГА ООН по Палестине - РИА Новости, 26.10.2023
В Нью-Йорке открылась спецсессия ГА ООН по Палестине
Чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная рядом стран, в том числе Россией, открылась в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:20
2023-10-26T17:20
2023-10-26T17:20
в мире
израиль
нью-йорк (город)
восточный иерусалим
василий небензя
оон
генеральная ассамблея оон
бапор
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ООН, 26 окт - РИА Новости. Чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная рядом стран, в том числе Россией, открылась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке – по ее итогам ожидается, что страны примут решение по проекту резолюции, подготовленной арабскими государствами. Возобновить 10-ю чрезвычайную спецсессию, которая впервые была созвана в 1997 году, предложила Россия после того, как Совет безопасности не смог принять резолюцию по ситуации с обострением в Израиле и секторе Газа. Как заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя, Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд - теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей. Вместе с Россией спецсессию запросили Никарагуа, а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества. Для участия во встрече в Нью-Йорк прибыл ряд глав МИД, в их числе министр иностранных дел Ирана. По итогам Чрезвычайной спецсессии ожидается голосование по проекту резолюции, которую представила Иордания от лица арабской группы государств. Согласно тексту, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц". В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории". Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности". Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.
https://ria.ru/20231026/pogibshie-1905441439.html
https://ria.ru/20231026/palestina-1905435983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, нью-йорк (город), восточный иерусалим, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Нью-Йорк (город), Восточный Иерусалим, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке открылась спецсессия ГА ООН по Палестине
В штаб-квартире ГА ООН открылась чрезвычайная спецсессия по Палестине
ООН, 26 окт - РИА Новости. Чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная рядом стран, в том числе Россией, открылась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке – по ее итогам ожидается, что страны примут решение по проекту резолюции, подготовленной арабскими государствами.
Возобновить 10-ю чрезвычайную спецсессию, которая впервые была созвана в 1997 году, предложила Россия после того, как Совет безопасности не смог принять резолюцию по ситуации с обострением в Израиле и секторе Газа. Как заявил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя
, Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд - теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей.
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Вместе с Россией спецсессию запросили Никарагуа, а также Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.
Для участия во встрече в Нью-Йорк прибыл ряд глав МИД, в их числе министр иностранных дел Ирана.
По итогам Чрезвычайной спецсессии ожидается голосование по проекту резолюции, которую представила Иордания от лица арабской группы государств.
Согласно тексту, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, ГА ООН
призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов.
Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР
и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля
к жителям Газы переместиться на юг сектора.
Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц".
В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи
ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме
и на остальной части оккупированной палестинской территории".
Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности".
Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.
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