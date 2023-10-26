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"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее - РИА Новости, 26.10.2023
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08:00 26.10.2023 (обновлено: 08:06 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее - РИА Новости, 26.10.2023
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
Израиль потребовал отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его высказывания. Это грозит прекращением взаимодействия сторон и утратой шансов на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:00
2023-10-26T08:06
израиль
палестина
россия
антониу гутерриш
оон
хамас
политика
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Израиль потребовал отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его высказывания. Это грозит прекращением взаимодействия сторон и утратой шансов на дипломатическое урегулирование конфликта. Что будет дальше — в материале РИА Новости.Никому нет оправданияНа открытых дебатах в Совете Безопасности Гутерреш заявил, что у атаки ХАМАС есть объяснение: "Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Речь об арабском населении, оказавшемся под властью Израиля после Шестидневной войны 1967 года. Впрочем, уточнил он, это не может служить оправданием агрессии арабских боевиков.В то же время, по мнению Гутерреша, нет оправданий и действиям ЦАХАЛ. "Это коллективное наказание Палестины. Даже у войны есть правила", — подчеркнул он. Нарушения международного гуманитарного права в Газе вызывают у него большое беспокойство."Приказ миллиону человек эвакуироваться на юг, где нет убежищ, продовольствия, воды, медикаментов и топлива, чтобы потом продолжать бомбить, — это не защита мирного населения", — отметил Гутерреш. И призвал прекратить удары по больницам, а также уважать неприкосновенность объектов ООН, где укрываются более 600 тысяч человек.От слов к делуПостпред Израиля при ООН Гилад Эрдан ответил: Гутерреш "оторван от реальности". И потребовал его отставки. Он убежден, что человек, "демонстрирующий понимание кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", недостоин возглавлять международную организацию. "Нет никакого смысла разговаривать с теми, кто сочувствует самым ужасным злодеяниям против граждан Израиля и еврейского народа", — написал Эрдан в соцсети X.И словами дело не ограничилось. Израиль отныне не пустит к себе сотрудников Гутерреша. "Мы уже отказали в визе его заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу", — сообщил Эрдан. Пора "преподать урок" представителям организации, добавил он, пообещав ООН самые мрачные времена, если там не сменят руководство.Глава МИД Израиля Эли Коэн поддержал Эрдана и предупредил, что впредь не станет встречаться с Гутеррешем. "После 7 октября нет места для взвешенной позиции", — пояснил он. В официальном комментарии дипведомства говорится, что у ООН предвзятое и искаженное восприятие Израиля. От Гутерреша ждут извинений.Потерянные ключи к мируУ Тель-Авива с ООН всегда были проблемы."На протяжении длительной истории ближневосточного конфликта Израиль, зачастую перманентно, конфликтовал с подавляющим большинством государств — членов ООН и генеральным секретарем", — напоминает бывший заместитель главы этой международной организации Сергей Орджоникидзе.Озвучив такую точку зрения, Гутерреш ничего нового не придумал. "Он выразил общее мнение. Это входит в его обязанности. Собственной позиции у него нет. В соответствии с Уставом, он выполняет функции, которые ему поручает Генассамблея или Совет Безопасности", — уточнил дипломат.В свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин все же указывает на беспрецедентность сложившейся ситуации."От слов перешли к практическим действиям, а это создает очень негативный фон. Израиль занял крайне жесткую позицию. Там считают, что у ХАМАС никакого оправдания быть не может. В этой логике даже генсек ООН не имеет права говорить что-то иное", — объясняет эксперт.Наземная военная операция против ХАМАС приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это тревожит все страны, в том числе США."Теперь Израиль не станет слушать призывы ООН. И не отступит от своих планов. Ситуация непредсказуемая, но однозначно не благоприятствующая мирному урегулированию. В конфликт могут вступить другие арабские страны", — предупреждает Топорнин.Международному сообществу никак не удается ослабить противостояние, защитить мирное население. И механизма воздействия на враждующие стороны теперь нет, добавил эксперт. Все важнейшие обсуждения проходят в Совбезе и комитетах ООН, общение с которыми Израиль сведет к минимуму.
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израиль, палестина, россия, антониу гутерриш, оон, хамас, политика
Израиль, Палестина, Россия, Антониу Гутерриш, ООН, ХАМАС, Политика
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее

Израиль потребовал отставки генсека ООН Антониу Гутерреша

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Израиль потребовал отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его высказывания. Это грозит прекращением взаимодействия сторон и утратой шансов на дипломатическое урегулирование конфликта. Что будет дальше — в материале РИА Новости.

Никому нет оправдания

На открытых дебатах в Совете Безопасности Гутерреш заявил, что у атаки ХАМАС есть объяснение: "Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Речь об арабском населении, оказавшемся под властью Израиля после Шестидневной войны 1967 года. Впрочем, уточнил он, это не может служить оправданием агрессии арабских боевиков.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на совместном заседании лидеров БРИКС в ЮАР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместном заседании лидеров БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на совместном заседании лидеров БРИКС в ЮАР
В то же время, по мнению Гутерреша, нет оправданий и действиям ЦАХАЛ. "Это коллективное наказание Палестины. Даже у войны есть правила", — подчеркнул он. Нарушения международного гуманитарного права в Газе вызывают у него большое беспокойство.
"Приказ миллиону человек эвакуироваться на юг, где нет убежищ, продовольствия, воды, медикаментов и топлива, чтобы потом продолжать бомбить, — это не защита мирного населения", — отметил Гутерреш. И призвал прекратить удары по больницам, а также уважать неприкосновенность объектов ООН, где укрываются более 600 тысяч человек.

От слов к делу

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан ответил: Гутерреш "оторван от реальности". И потребовал его отставки. Он убежден, что человек, "демонстрирующий понимание кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", недостоин возглавлять международную организацию. "Нет никакого смысла разговаривать с теми, кто сочувствует самым ужасным злодеяниям против граждан Израиля и еврейского народа", — написал Эрдан в соцсети X.
И словами дело не ограничилось. Израиль отныне не пустит к себе сотрудников Гутерреша. "Мы уже отказали в визе его заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу", — сообщил Эрдан. Пора "преподать урок" представителям организации, добавил он, пообещав ООН самые мрачные времена, если там не сменят руководство.
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля Эли Коэн поддержал Эрдана и предупредил, что впредь не станет встречаться с Гутеррешем. "После 7 октября нет места для взвешенной позиции", — пояснил он. В официальном комментарии дипведомства говорится, что у ООН предвзятое и искаженное восприятие Израиля. От Гутерреша ждут извинений.

Потерянные ключи к миру

У Тель-Авива с ООН всегда были проблемы.
"На протяжении длительной истории ближневосточного конфликта Израиль, зачастую перманентно, конфликтовал с подавляющим большинством государств — членов ООН и генеральным секретарем", — напоминает бывший заместитель главы этой международной организации Сергей Орджоникидзе.
Озвучив такую точку зрения, Гутерреш ничего нового не придумал. "Он выразил общее мнение. Это входит в его обязанности. Собственной позиции у него нет. В соответствии с Уставом, он выполняет функции, которые ему поручает Генассамблея или Совет Безопасности", — уточнил дипломат.
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН
В свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин все же указывает на беспрецедентность сложившейся ситуации.
"От слов перешли к практическим действиям, а это создает очень негативный фон. Израиль занял крайне жесткую позицию. Там считают, что у ХАМАС никакого оправдания быть не может. В этой логике даже генсек ООН не имеет права говорить что-то иное", — объясняет эксперт.
© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Наземная военная операция против ХАМАС приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это тревожит все страны, в том числе США.
"Теперь Израиль не станет слушать призывы ООН. И не отступит от своих планов. Ситуация непредсказуемая, но однозначно не благоприятствующая мирному урегулированию. В конфликт могут вступить другие арабские страны", — предупреждает Топорнин.
Международному сообществу никак не удается ослабить противостояние, защитить мирное население. И механизма воздействия на враждующие стороны теперь нет, добавил эксперт. Все важнейшие обсуждения проходят в Совбезе и комитетах ООН, общение с которыми Израиль сведет к минимуму.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
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ИзраильПалестинаРоссияАнтониу ГутерришООНХАМАСПолитика
 
 
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