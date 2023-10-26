"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
Израиль потребовал отставки генсека ООН Антониу Гутерреша
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Израиль потребовал отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его высказывания. Это грозит прекращением взаимодействия сторон и утратой шансов на дипломатическое урегулирование конфликта. Что будет дальше — в материале РИА Новости.
Никому нет оправдания
На открытых дебатах в Совете Безопасности Гутерреш заявил, что у атаки ХАМАС есть объяснение: "Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Речь об арабском населении, оказавшемся под властью Израиля после Шестидневной войны 1967 года. Впрочем, уточнил он, это не может служить оправданием агрессии арабских боевиков.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на совместном заседании лидеров БРИКС в ЮАР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на совместном заседании лидеров БРИКС в ЮАР
В то же время, по мнению Гутерреша, нет оправданий и действиям ЦАХАЛ. "Это коллективное наказание Палестины. Даже у войны есть правила", — подчеркнул он. Нарушения международного гуманитарного права в Газе вызывают у него большое беспокойство.
"Приказ миллиону человек эвакуироваться на юг, где нет убежищ, продовольствия, воды, медикаментов и топлива, чтобы потом продолжать бомбить, — это не защита мирного населения", — отметил Гутерреш. И призвал прекратить удары по больницам, а также уважать неприкосновенность объектов ООН, где укрываются более 600 тысяч человек.
От слов к делу
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан ответил: Гутерреш "оторван от реальности". И потребовал его отставки. Он убежден, что человек, "демонстрирующий понимание кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", недостоин возглавлять международную организацию. "Нет никакого смысла разговаривать с теми, кто сочувствует самым ужасным злодеяниям против граждан Израиля и еврейского народа", — написал Эрдан в соцсети X.
И словами дело не ограничилось. Израиль отныне не пустит к себе сотрудников Гутерреша. "Мы уже отказали в визе его заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу", — сообщил Эрдан. Пора "преподать урок" представителям организации, добавил он, пообещав ООН самые мрачные времена, если там не сменят руководство.
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля Эли Коэн поддержал Эрдана и предупредил, что впредь не станет встречаться с Гутеррешем. "После 7 октября нет места для взвешенной позиции", — пояснил он. В официальном комментарии дипведомства говорится, что у ООН предвзятое и искаженное восприятие Израиля. От Гутерреша ждут извинений.
Потерянные ключи к миру
У Тель-Авива с ООН всегда были проблемы.
"На протяжении длительной истории ближневосточного конфликта Израиль, зачастую перманентно, конфликтовал с подавляющим большинством государств — членов ООН и генеральным секретарем", — напоминает бывший заместитель главы этой международной организации Сергей Орджоникидзе.
Озвучив такую точку зрения, Гутерреш ничего нового не придумал. "Он выразил общее мнение. Это входит в его обязанности. Собственной позиции у него нет. В соответствии с Уставом, он выполняет функции, которые ему поручает Генассамблея или Совет Безопасности", — уточнил дипломат.
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН
В свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин все же указывает на беспрецедентность сложившейся ситуации.
"От слов перешли к практическим действиям, а это создает очень негативный фон. Израиль занял крайне жесткую позицию. Там считают, что у ХАМАС никакого оправдания быть не может. В этой логике даже генсек ООН не имеет права говорить что-то иное", — объясняет эксперт.
© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Наземная военная операция против ХАМАС приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это тревожит все страны, в том числе США.
"Теперь Израиль не станет слушать призывы ООН. И не отступит от своих планов. Ситуация непредсказуемая, но однозначно не благоприятствующая мирному урегулированию. В конфликт могут вступить другие арабские страны", — предупреждает Топорнин.
Международному сообществу никак не удается ослабить противостояние, защитить мирное население. И механизма воздействия на враждующие стороны теперь нет, добавил эксперт. Все важнейшие обсуждения проходят в Совбезе и комитетах ООН, общение с которыми Израиль сведет к минимуму.