https://ria.ru/20231026/obyski-1905347560.html

В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс"

В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 26.10.2023

В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс"

Оппозиционная партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски, они связывают это с попытками властей повлиять на результат... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:30

2023-10-26T12:30

2023-10-26T12:30

в мире

молдавия

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски, они связывают это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября, сообщили в пресс-службе политсилы. "Сегодня утром в Гагаузии и ряде других районов проходят обыски у членов нашей партии – кураторов, председателей региональных отделений, а также некоторых независимых кандидатов. Власть продолжает расправляться с политическими конкурентами, чтобы всеми силами и под любым предлогом не допустить их до выборов, до которых остались считанные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что в ход пошли "стандартные грязные методы – запугивание и давление". В партии "Шанс" заявили, что выражают решительный протест против попытки помешать им участвовать в выборах, они намерены обжаловать действия властей. В пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры РИА Новости подтвердили факт проведения обысков, отметив, что детали будут предоставлены после завершения операции. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.

https://ria.ru/20231014/moldavia-1902816839.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия