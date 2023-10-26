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В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс"
В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 26.10.2023
В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс"
Оппозиционная партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски, они связывают это с попытками властей повлиять на результат... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:30
2023-10-26T12:30
2023-10-26T12:30
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски, они связывают это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября, сообщили в пресс-службе политсилы. "Сегодня утром в Гагаузии и ряде других районов проходят обыски у членов нашей партии – кураторов, председателей региональных отделений, а также некоторых независимых кандидатов. Власть продолжает расправляться с политическими конкурентами, чтобы всеми силами и под любым предлогом не допустить их до выборов, до которых остались считанные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что в ход пошли "стандартные грязные методы – запугивание и давление". В партии "Шанс" заявили, что выражают решительный протест против попытки помешать им участвовать в выборах, они намерены обжаловать действия властей. В пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры РИА Новости подтвердили факт проведения обысков, отметив, что детали будут предоставлены после завершения операции. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
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в мире, молдавия, гагаузия
В мире, Молдавия, Гагаузия
В Молдавии начались обыски у членов оппозиционной партии "Шанс"
Молдавская партия "Шанс" пожаловалась на обыски за 10 дней до выборов
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски, они связывают это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября, сообщили в пресс-службе политсилы.
"Сегодня утром в Гагаузии
и ряде других районов проходят обыски у членов нашей партии – кураторов, председателей региональных отделений, а также некоторых независимых кандидатов. Власть продолжает расправляться с политическими конкурентами, чтобы всеми силами и под любым предлогом не допустить их до выборов, до которых остались считанные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Оппозиция отмечает, что в ход пошли "стандартные грязные методы – запугивание и давление". В партии "Шанс" заявили, что выражают решительный протест против попытки помешать им участвовать в выборах, они намерены обжаловать действия властей.
В пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры РИА Новости подтвердили факт проведения обысков, отметив, что детали будут предоставлены после завершения операции.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
Оппозиция в Молдавии рассказала о методах давления властей перед выборами