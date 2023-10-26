https://ria.ru/20231026/ndfl-1905293368.html
Минфин не планирует расширять прогрессивную шкалу НДФЛ
Минфин не планирует расширять прогрессивную шкалу НДФЛ - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин не планирует расширять прогрессивную шкалу НДФЛ
Расширять прогрессивную шкалу НДФЛ сейчас не имеет смысла, налоговая система РФ отвечает нынешним реалиям, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:42
2023-10-26T08:42
2023-10-26T08:42
экономика
россия
алексей сазанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Расширять прогрессивную шкалу НДФЛ сейчас не имеет смысла, налоговая система РФ отвечает нынешним реалиям, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц в РФ установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, - 15%. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями. Как считает замминистра, "сейчас нет смысла" расширять прогрессивную шкалу НДФЛ. "На данном этапе, как я уже сказал, наша налоговая система отвечает тем реалиям, в которых мы живем. Проект бюджета на 2024-2026 годы уже внесен в Госдуму. Он сформирован с дефицитом 1,6 триллиона рублей в 2024 году. Параметры финансирования этого дефицита определены, поэтому сейчас нет необходимости в каких-то радикальных настройках налоговой системы, в том числе и в части НДФЛ", - сказал он.
https://ria.ru/20231026/nalog-1905272347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей сазанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует расширять прогрессивную шкалу НДФЛ
Замминистра финансов: расширять прогрессивную шкалу НДФЛ сейчас не имеет смысла
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Расширять прогрессивную шкалу НДФЛ сейчас не имеет смысла, налоговая система РФ отвечает нынешним реалиям, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц в РФ установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, - 15%. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.
Как считает замминистра, "сейчас нет смысла" расширять прогрессивную шкалу НДФЛ.
"На данном этапе, как я уже сказал, наша налоговая система отвечает тем реалиям, в которых мы живем. Проект бюджета на 2024-2026 годы уже внесен в Госдуму
. Он сформирован с дефицитом 1,6 триллиона рублей в 2024 году. Параметры финансирования этого дефицита определены, поэтому сейчас нет необходимости в каких-то радикальных настройках налоговой системы, в том числе и в части НДФЛ", - сказал он.
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