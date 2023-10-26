https://ria.ru/20231026/nauka-1905144285.html
В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки
В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки - РИА Новости, 26.10.2023
В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки
Первую партию высококачественных российских деталей для нефтепереработки изготовили специалисты ОмГТУ. Как отметили в пресс-службе вуза, производство аналогов... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:00
2023-10-26T07:00
2023-10-26T07:00
наука
наука
университетская наука
экономика
омск
россия
омский государственный технический университет (омгту)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Первую партию высококачественных российских деталей для нефтепереработки изготовили специалисты ОмГТУ. Как отметили в пресс-службе вуза, производство аналогов сложных зарубежных элементов оборудования по отечественной технологии является важным шагом для экономической независимости страны.Критически значимую роль в процессе нефтепереработки играют катализаторы, так как они запускают и ускоряют реакции, при которых из сырой нефти получают полезные продукты, например различные виды топлива. Большая часть таких активаторов импортировалась из-за рубежа, а после прекращения поставок из-за санкций их импортозамещение стало первостепенной задачей для промышленности, рассказали в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ)."Для оптимального процесса получения катализаторов в нефтяной промышленности мы создали изделие "Форсунка", которое используется в качестве основного расходного материала. В специальной камере оно распыляет сжатый воздух под давлением и при высокой температуре. В результате данным решением нам удалось заместить в этих изделиях все компоненты, которые приобретались за рубежом", – сообщил заведующий кафедрой металлорежущих станков и инструментов ОмГТУ Евгений Васильев.По словам ученого, отечественное производство деталей будет значительно дешевле и быстрее, чем покупка их за границей. Такой подход обеспечит рациональный подбор производственных технологий, а также позволит исключить издержки на логистику.Для получения первой партии комплектующих российские специалисты использовали электроэрозионную обработку, которая позволяет менять геометрические параметры заготовки с помощью электроразрядов. Так ученые добились нужный формы и диаметра технологических отверстий для деталей, после чего провели алмазное шлифование образцов."Когда производство будет масштабироваться, мы станем использовать другую, менее ресурсоемкую технологию – спекание металлокерамических твердых сплавов, что позволит создавать элементы для "Форсунки" тиражом от тысячи экземпляров намного производительнее и экономичнее. При этом качество не будет уступать импортным аналогам, о чем свидетельствуют результаты испытания изделий", – дополнил Васильев.В вузе уточнили, что практическая задача научного коллектива на обозримое будущее – отладить процесс воспроизведения деталей для "Форсунки" порядка тысячи комплектов в месяц. Исследователи уверены, что это выполнимо, так как самым трудным было добиться четкого соблюдения параметров деталей, а также подобрать быструю и экономную технологию.Для решения прикладной задачи в ОмГТУ была открыта внутренняя междисциплинарная НИР (научно-исследовательская работа) в рамках программы "Приоритет-2030", которая позволила отработать схемы базирования, определить режимы обработки, подобрать оборудование. После был заключен договор на изготовление опытной партии комплектующих с крупным предприятием города Омска, который сегодня успешно завершен.
https://ria.ru/20230927/nauka-1898745833.html
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наука, университетская наука, экономика, омск, россия, омский государственный технический университет (омгту), навигатор абитуриента, нефть
Наука, Наука, Университетская наука, Экономика, Омск, Россия, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Навигатор абитуриента, Нефть
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Первую партию высококачественных российских деталей для нефтепереработки изготовили специалисты ОмГТУ
. Как отметили в пресс-службе вуза, производство аналогов сложных зарубежных элементов оборудования по отечественной технологии является важным шагом для экономической независимости страны.
Критически значимую роль в процессе нефтепереработки играют катализаторы, так как они запускают и ускоряют реакции, при которых из сырой нефти получают полезные продукты, например различные виды топлива. Большая часть таких активаторов импортировалась из-за рубежа, а после прекращения поставок из-за санкций их импортозамещение стало первостепенной задачей для промышленности, рассказали в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ).
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«
"Для оптимального процесса получения катализаторов в нефтяной промышленности мы создали изделие "Форсунка", которое используется в качестве основного расходного материала. В специальной камере оно распыляет сжатый воздух под давлением и при высокой температуре. В результате данным решением нам удалось заместить в этих изделиях все компоненты, которые приобретались за рубежом", – сообщил заведующий кафедрой металлорежущих станков и инструментов ОмГТУ Евгений Васильев.
По словам ученого, отечественное производство деталей будет значительно дешевле и быстрее, чем покупка их за границей. Такой подход обеспечит рациональный подбор производственных технологий, а также позволит исключить издержки на логистику.
Для получения первой партии комплектующих российские специалисты использовали электроэрозионную обработку, которая позволяет менять геометрические параметры заготовки с помощью электроразрядов. Так ученые добились нужный формы и диаметра технологических отверстий для деталей, после чего провели алмазное шлифование образцов.
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"Когда производство будет масштабироваться, мы станем использовать другую, менее ресурсоемкую технологию – спекание металлокерамических твердых сплавов, что позволит создавать элементы для "Форсунки" тиражом от тысячи экземпляров намного производительнее и экономичнее. При этом качество не будет уступать импортным аналогам, о чем свидетельствуют результаты испытания изделий", – дополнил Васильев.
В вузе уточнили, что практическая задача научного коллектива на обозримое будущее – отладить процесс воспроизведения деталей для "Форсунки" порядка тысячи комплектов в месяц. Исследователи уверены, что это выполнимо, так как самым трудным было добиться четкого соблюдения параметров деталей, а также подобрать быструю и экономную технологию.
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Для решения прикладной задачи в ОмГТУ была открыта внутренняя междисциплинарная НИР (научно-исследовательская работа) в рамках программы "Приоритет-2030", которая позволила отработать схемы базирования, определить режимы обработки, подобрать оборудование. После был заключен договор на изготовление опытной партии комплектующих с крупным предприятием города Омска, который сегодня успешно завершен.