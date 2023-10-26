https://ria.ru/20231026/nauka-1905144285.html

В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки

В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки - РИА Новости, 26.10.2023

В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки

Первую партию высококачественных российских деталей для нефтепереработки изготовили специалисты ОмГТУ. Как отметили в пресс-службе вуза, производство аналогов... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:00

2023-10-26T07:00

2023-10-26T07:00

наука

наука

университетская наука

экономика

омск

россия

омский государственный технический университет (омгту)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Первую партию высококачественных российских деталей для нефтепереработки изготовили специалисты ОмГТУ. Как отметили в пресс-службе вуза, производство аналогов сложных зарубежных элементов оборудования по отечественной технологии является важным шагом для экономической независимости страны.Критически значимую роль в процессе нефтепереработки играют катализаторы, так как они запускают и ускоряют реакции, при которых из сырой нефти получают полезные продукты, например различные виды топлива. Большая часть таких активаторов импортировалась из-за рубежа, а после прекращения поставок из-за санкций их импортозамещение стало первостепенной задачей для промышленности, рассказали в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ)."Для оптимального процесса получения катализаторов в нефтяной промышленности мы создали изделие "Форсунка", которое используется в качестве основного расходного материала. В специальной камере оно распыляет сжатый воздух под давлением и при высокой температуре. В результате данным решением нам удалось заместить в этих изделиях все компоненты, которые приобретались за рубежом", – сообщил заведующий кафедрой металлорежущих станков и инструментов ОмГТУ Евгений Васильев.По словам ученого, отечественное производство деталей будет значительно дешевле и быстрее, чем покупка их за границей. Такой подход обеспечит рациональный подбор производственных технологий, а также позволит исключить издержки на логистику.Для получения первой партии комплектующих российские специалисты использовали электроэрозионную обработку, которая позволяет менять геометрические параметры заготовки с помощью электроразрядов. Так ученые добились нужный формы и диаметра технологических отверстий для деталей, после чего провели алмазное шлифование образцов."Когда производство будет масштабироваться, мы станем использовать другую, менее ресурсоемкую технологию – спекание металлокерамических твердых сплавов, что позволит создавать элементы для "Форсунки" тиражом от тысячи экземпляров намного производительнее и экономичнее. При этом качество не будет уступать импортным аналогам, о чем свидетельствуют результаты испытания изделий", – дополнил Васильев.В вузе уточнили, что практическая задача научного коллектива на обозримое будущее – отладить процесс воспроизведения деталей для "Форсунки" порядка тысячи комплектов в месяц. Исследователи уверены, что это выполнимо, так как самым трудным было добиться четкого соблюдения параметров деталей, а также подобрать быструю и экономную технологию.Для решения прикладной задачи в ОмГТУ была открыта внутренняя междисциплинарная НИР (научно-исследовательская работа) в рамках программы "Приоритет-2030", которая позволила отработать схемы базирования, определить режимы обработки, подобрать оборудование. После был заключен договор на изготовление опытной партии комплектующих с крупным предприятием города Омска, который сегодня успешно завершен.

https://ria.ru/20230927/nauka-1898745833.html

https://ria.ru/20230531/neft-1875228318.html

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наука, университетская наука, экономика, омск, россия, омский государственный технический университет (омгту), навигатор абитуриента, нефть