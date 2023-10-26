https://ria.ru/20231026/natsionalizatsiya-1905319140.html

В Херсонской области взяли на контроль активы украинских олигархов

В Херсонской области взяли на контроль активы украинских олигархов - РИА Новости, 26.10.2023

В Херсонской области взяли на контроль активы украинских олигархов

В Херсонской области создана законодательная база для национализации активов украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:46

2023-10-26T10:46

2023-10-26T10:46

в мире

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россия

днепр (город)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В Херсонской области создана законодательная база для национализации активов украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, все эти объекты взяты под контроль, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Все такие объекты у нас на контроле. Создана соответствующая законодательная база", - ответил Сальдо на вопрос, будет ли в регионе проводиться национализация имущества украинских олигархов и политиков. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231025/zhiteli-1905070793.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо